Pięć lat z rzędu światowi przywódcy wyjeżdżali ze szczytów klimatycznych ONZ z jakąś wspólną deklaracją. W Antalyi ta seria się urwała.

Pięć lat z rzędu światowi przywódcy wyjeżdżali ze szczytów klimatycznych ONZ z jakąś wspólną deklaracją. W Antalyi ta seria się urwała.

Choć formalnie końcowy dokument nie był obowiązkowy – a większość COP-ów w historii w ogóle go nie przyjmowała – to właśnie prezydencja Turcji i Australii uczyniła z niego główny miernik sukcesu. Gdy w niedzielę stało się jasne, że porozumienia nie będzie, porażka stała się symbolem całego szczytu.

A to w momencie, gdy świat zmierza do przekroczenia progu 1,5°C ocieplenia zapisanego w Porozumieniu paryskim. Wojny, niepewność gospodarcza i polityka stawiająca interes narodowy ponad współpracę coraz mocniej podważają sens wielostronnej dyplomacji klimatycznej.

Zamknięte drzwi i ultimatum

Finał negocjacji wyglądał bardziej jak kryzys niż święto konsensusu.

W ostatni weekend delegaci Arabii Saudyjskiej, Chin, Indii i małych państw wyspiarskich domagali się wpuszczenia do biura głównych negocjatorów. Chcieli rozmawiać z prezydencją twarzą w twarz i przypominali o zasadzie inkluzywności.

Po długich przepychankach ze strażnikami zostali dopuszczeni do zamkniętych rozmów z ministrami Turcji i Australii. Zamiast przełomu pojawiły się jednak wzajemne pretensje i ultimatum. Efekt: brak deklaracji, która miała domknąć dwa tygodnie obrad.

Trzy linie sporu, które rozerwały szczyt

Wychwytywanie CO2 kontra odejście od paliw kopalnych

To był spór, którego na początku nikt nie przewidział. Kwestia wychwytywania dwutlenku węgla w ogóle nie figurowała w początkowym programie COP31.

16 listopada nagle pojawiła się w projekcie porozumienia propozycja przyspieszenia wdrażania CCS i wyznaczenia konkretnych celów dla tej technologii. Dla producentów ropy to sposób na ograniczenie emisji bez rezygnacji z wydobycia. Dla krytyków – pretekst, by przedłużyć erę węgla, ropy i gazu.

Szef unijnej polityki klimatycznej Wopke Hoekstra skomentował to wprost: propozycja „spadła z nieba, jakby była rozwiązaniem całego problemu”.

Arabia Saudyjska twardo forsowała zapis o CCS. Przeciwko niej stanęła koalicja około 130 państw – m.in. Holandia, Wielka Brytania i Wyspy Marshalla – która chciała ograniczyć rolę CCS i jednocześnie zapisać zdecydowane odejście od paliw kopalnych.

Unia Europejska i państwa najbardziej zagrożone zmianami klimatu, które zwykle ratowały konsensus, tym razem powiedziały „nie”. Nie chciały podpisać się pod umową, w której CCS staje się głównym rozwiązaniem.

Z drugiej strony Rosja zablokowała jakąkolwiek wzmiankę o paliwach kopalnych. To z kolei przekreśliło oczekiwania Szwajcarii, Panamy i innych krajów, domagających się jasnego zapisu o przyspieszeniu wychodzenia z węgla, ropy i gazu.

Według relacji uczestników, podczas jednego ze spotkań z UE saudyjski minister energetyki książę Abdulaziz bin Salman miał stwierdzić, że nie ma dowodów na to, że to paliwa kopalne powodują zmiany klimatu. To pokazuje, jak daleko rozjechały się stanowiska.

Nauka też stała się przedmiotem targu

Nawet harmonogram raportów naukowych ONZ wywołał kłótnię. Arabia Saudyjska, Kenia i inne kraje sprzeciwiły się pomysłowi, by trzy kluczowe raporty miały trafić na stół przed szczytem w 2028 roku, który ma formalnie ocenić globalne postępy.

Pieniądze i elektryfikacja bez rozstrzygnięcia

Nie udało się uzgodnić nowego finansowania dla krajów rozwijających się – ani na transformację bez paliw kopalnych, ani na radzenie sobie ze skutkami kryzysu klimatycznego. UE jeszcze przed COP31 zapowiedziała, że nie zaproponuje nowych środków. Nie udało się nawet ustalić terminu doprecyzowania wcześniejszej deklaracji o wsparciu adaptacji.

Turcja postawiła natomiast na swój sztandarowy pomysł: dobrowolny wzrost udziału energii elektrycznej w światowym zużyciu i wpisanie go do tzw. Paktu z Antalyi. Indie i inne kraje rozwijające się odrzuciły jednak kolejny odgórny cel. Część negocjatorów narzekała, że promocja tej inicjatywy odciągała uwagę od trudnych, ale koniecznych rozmów o kompromisie.

Co dalej? Etiopia i świat poza COP

Paradoksalnie COP31 nie był całkowicie jałowy. Przesunięto do przodu obowiązkowe wątki negocjacyjne, m.in. adaptację i sprawiedliwą transformację, tak by społeczności nie zostały pominięte w zmianie energetycznej.

Jednak ciężar spada teraz na Etiopię, organizatora COP32. Będzie musiała udowodnić, że proces ONZ wciąż potrafi dostarczać rezultaty, mimo rosnącego sceptycyzmu.

Coraz więcej państw może też szukać rozwiązań poza formatem COP – w mniejszych, dobrowolnych inicjatywach, takich jak Proces Santa Marta, nastawiony na pomoc w wychodzeniu z paliw kopalnych. To szybsza ścieżka, ale o mniejszej sile wiążącej niż globalny konsensus.

Antalya pokazała więc coś więcej niż tylko brak deklaracji. Pokazała, że stary model – w którym wszyscy muszą zgodzić się na wszystko – coraz trudniej działa w świecie podzielonym interesami energetycznymi, geopolityką i kryzysem zaufania do multilateralizmu.

Źródło: na podstawie Bloomberg, Jennifer A. Dlouhy i John Ainger – „Jak rozmowy na COP31 zakończyły się fiaskiem”