Część polskiego przemysłu w głębokim spadku. Rośnie import z Chin
Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych w Polsce spada w dwucyfrowym tempie, a jednocześnie w tych sektorach rośnie import z Chin - pisze we wtorkowym wydaniu "Puls Biznesu".
fot: Newseria
W rejonie Azji największym partnerem handlowym dla Polski są Chiny
fot: Newseria
Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych w Polsce spada w dwucyfrowym tempie, a jednocześnie w tych sektorach rośnie import z Chin - pisze we wtorkowym wydaniu "Puls Biznesu".
Jak podaje gazeta, mimo wyglądającej stabilnie struktury produkcji w Polsce, zmienia ona się szybko, co dla części firm oznacza duże kłopoty. Dziennik przypomina, że w październiku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,1 proc. rok do roku. Cytowani przez gazetę ekonomiści ING dopatrują się w danych niepokojących sygnałów.
Chiński szok
- Niewykluczone, iż najnowsze dane są pierwszym ostrzeżeniem, iż odporność polskiego przemysłu na wydłużający się szok energetyczny wyraźnie osłabła na początku czwartego kwartału - wskazują.
Jak pisze dziennik, coraz słabiej wygląda sytuacja producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, do których należą wytwórcy mebli, sprzętu RTV i AGD.
"W tej kategorii produkcja w październiku spadła aż o 11,7 proc. rok do roku, najmocniej od prawie trzech lat" - podaje "PB".
Według dziennika, jednym z powodów trudnej sytuacji może być coraz silniejsza konkurencja w tych sektorach ze strony Chin. Jak informuje "PB", we wrześniu import mebli i sprzętu RTV i AGD z Chin do Polski wzrósł nominalnie o 20 proc. rok do roku, a dynamika ta stopniowo się zwiększa.
Gazeta wskazuje, że mimo tego wciąż dodatnia pozostaje dynamika produkcji maszyn, sprzętu transportowego, elektroniki, materiałów budowlanych czy metali.
- Powinniśmy przez obecne wstrząsy przejść bez ogólnej recesji, ale dotkliwość chińskiego szoku może się zwiększać - podsumowuje "PB".