Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych w Polsce spada w dwucyfrowym tempie, a jednocześnie w tych sektorach rośnie import z Chin - pisze we wtorkowym wydaniu "Puls Biznesu".

W rejonie Azji największym partnerem handlowym dla Polski są Chiny

Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych w Polsce spada w dwucyfrowym tempie, a jednocześnie w tych sektorach rośnie import z Chin - pisze we wtorkowym wydaniu "Puls Biznesu".

Jak podaje gazeta, mimo wyglądającej stabilnie struktury produkcji w Polsce, zmienia ona się szybko, co dla części firm oznacza duże kłopoty. Dziennik przypomina, że w październiku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,1 proc. rok do roku. Cytowani przez gazetę ekonomiści ING dopatrują się w danych niepokojących sygnałów.

Chiński szok

- Niewykluczone, iż najnowsze dane są pierwszym ostrzeżeniem, iż odporność polskiego przemysłu na wydłużający się szok energetyczny wyraźnie osłabła na początku czwartego kwartału - wskazują.

Jak pisze dziennik, coraz słabiej wygląda sytuacja producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych, do których należą wytwórcy mebli, sprzętu RTV i AGD.

"W tej kategorii produkcja w październiku spadła aż o 11,7 proc. rok do roku, najmocniej od prawie trzech lat" - podaje "PB".

Według dziennika, jednym z powodów trudnej sytuacji może być coraz silniejsza konkurencja w tych sektorach ze strony Chin. Jak informuje "PB", we wrześniu import mebli i sprzętu RTV i AGD z Chin do Polski wzrósł nominalnie o 20 proc. rok do roku, a dynamika ta stopniowo się zwiększa.

Gazeta wskazuje, że mimo tego wciąż dodatnia pozostaje dynamika produkcji maszyn, sprzętu transportowego, elektroniki, materiałów budowlanych czy metali.