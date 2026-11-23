Kwestie cen i bezpieczeństwa są warunkami powodzenia zielonej transformacji; musimy mieć tu odpowiedzi na pytania obywateli i opierać się na rozwiązaniach typu win-win - mówił w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kwestie cen i bezpieczeństwa są warunkami powodzenia zielonej transformacji; musimy mieć tu odpowiedzi na pytania obywateli i opierać się na rozwiązaniach typu win-win - mówił w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski był jednym z otwierających Polskie Forum Zielonego Transportu, zorganizowane w Warszawie przez stowarzyszenie Pro Silesia. Jak zaznaczył, optymizmowi w tym temacie towarzyszą pytania zadawane przez obywateli, które powinny być przekazywane przez samorządowców. Zastrzegł, że obywatele są fundamentem zmiany, a jej powodzenie będzie wynikało z poprawy jakości życia.

- Możemy opowiadać o wielkiej szansie rozwojowej, jeżeli chodzi o zielone technologie, zwłaszcza w transporcie, ale nie przekonamy obywateli, jeżeli cena energii nie będzie niższa. Nie przekonamy obywateli, jeżeli nie będziemy na serio mówili o bezpieczeństwie, bo transformacja, oprócz olbrzymiej szansy dla naszego przemysłu, to również wzmacnianie naszego bezpieczeństwa i samowystarczalności - stwierdził.

Gotowość na zieloną zmianę w Polsce

Zapytał o faktyczną gotowość na zieloną zmianę w Polsce i w Unii Europejskiej, przypominając np. zapowiedzi dotyczące miejsc pracy przy produkcji paneli fotowoltaicznych w zestawieniu z największą skalą produkcji tych urządzeń przez firmy chińskie.

- Na szczęście w Polsce zrobiliśmy tu olbrzymi postęp i też mamy się czym pochwalić, ale to wymaga dosyć poważnych decyzji i poważnych zmian. Dzisiaj też jest tak, że cena na szybkiej ładowarce jest bardzo podobna do ceny diesla. Pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie to zmienić, bo tym jesteśmy w stanie przekonać obywateli, a nie tylko rozmową, jaki mamy potencjał - zwrócił uwagę.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że zmiany związane z zieloną transformację dotyczą pojedynczych rozwiązań, technologii, produktów czy kontraktów, ale przekładają się w całości na gospodarkę oraz na bezpieczeństwo i odporność miast.

- Wszystkim nam zależy najbardziej, żeby ta zmiana zapewniła odpowiedni impuls rozwojowy, szanse dla naszych firm, dla technologii, dla naukowców, dla inżynierów. Ale obywateli w Warszawie, jak i na Śląsku, najbardziej interesuje, czy autobus przyjeżdża na czas, jaka jest cena biletu i - pośrednio - jakie wydajemy pieniądze na transformacje energetyczne - ocenił Trzaskowski.

Wskazując na warszawskie inwestycje w transport publiczny podkreślił, że wynikają one z postrzegania transformacji energetycznej jako olbrzymiej szansy. Pośród wyzwań wymienił dostęp - zabezpieczony już przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości - do kontraktów w tym zakresie firm spoza Unii Europejskiej czy dostęp UE do surowców. Zaznaczył, że inwestycje w zielony transport muszą być równoległe z transformacją energetyczną.

- Bo na końcu jest pytanie, z czego jest prąd, który napędza zielony transport. Obywatele nie są w 100 proc. przekonani, że mamy odpowiedź i często pytają, jaki ma sens inwestowanie w zielony transport, jeżeli w naszym miksie energetycznym dalej jest tyle węgla - stwierdził.

Wskazał również na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zielonej transformacji: kwestie odporności na blackouty czy kryzysy.

Miasta muszą mieć możliwość kupowania autobusów dieslowskich

Zaakcentował, że miasta nadal muszą mieć możliwość kupowania autobusów dieslowskich, aby zachować 20-30 proc. floty opartej o paliwo, szczególnie w tej części świata. Za ryzykowne uznał rozwiązania takie jak ETS2, wskazując że oznaczałoby ono znaczny wzrost cen energii dla obywateli i gospodarki.

- Dlatego jesteśmy przeciwko tego typu rozwiązaniom, bo albo mówimy serio o konkurencyjności europejskiej gospodarki, albo wprowadzamy tego typu restrykcyjne działania, które niestety tę konkurencyjność podważą. Albo na serio mówimy o przekonywaniu obywateli, albo możemy doprowadzić, że ceny będą rosły i wtedy żaden obywatel nie będzie popierał tego typu rozwiązań - akcentował Trzaskowski.

Zdiagnozował też, że działania w zakresie zielonej transformacji muszą być spójne i opierać się na rozwiązaniach typu win-win, a odpowiedzialni za nie muszą mieć w rękach pewne argumenty.