Flota Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Żorach, która liczy obecnie 17 pojazdów zeroemisyjnych, powiększy się w przyszłym roku o 7 autobusów elektrycznych. Po zakończeniu dostaw pasażerowie będą mieli do dyspozycji łącznie 24 ekologiczne pojazdy. Wartość kontraktu na zakup nowego taboru opiewa na kwotę 27,9 mln zł, z czego 19,9 mln zł to środki unijne.

- Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że autobusy elektryczne doskonale sprawdzają się na ulicach naszego miasta. Są komfortowe dla pasażerów i dobrze odpowiadają na potrzeby naszej komunikacji miejskiej. Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, ponieważ widzimy, że przynoszą one oczekiwane efekty - powiedział Waldemar Socha, prezydent Żor.

Nowe autobusy dostarczy firma Solaris Bus & Coach. Będą miały podobny wygląd i standard wyposażenia do tych, które obecnie jeżdżą po ulicach Żor. Będą m. in. dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na ich wyposażeniu znajdą się m.in. wydzielone miejsca na wózki inwalidzkie, żółte poręcze i uchwyty ułatwiające poruszanie się po pojeździe, a także kontrastowe tablice informacji pasażerskiej i system głosowych zapowiedzi przystanków. Komfort podróżowania zapewni klimatyzacja, natomiast o bezpieczeństwo zadbają system monitoringu oraz defibrylator AED, który znajdzie się w każdym autobusie - mówił Rafał Zajas, Dyrektor Sprzedaży Regionu Południowego - Kraj w firmie Solaris Bus & Coach.

Umowa została podpisana w ramach projektu z Unii Europejskiej pn. „BKM 2.0 - rozwój zrównoważonej mobilności w mieście Żory” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.