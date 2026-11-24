Kolej jest w zasadzie płatnikiem brutto systemu handlu emisjami ETS, nie ma w nim uprawnień do uzyskiwania rekompensat kosztów; bez takich rekompensat przestanie być konkurencyjna wobec innych środków transportu - mówił w poniedziałek prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz.

Kolej jest w zasadzie płatnikiem brutto systemu handlu emisjami ETS, nie ma w nim uprawnień do uzyskiwania rekompensat kosztów; bez takich rekompensat przestanie być konkurencyjna wobec innych środków transportu - mówił w poniedziałek prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz.

Prezes Kolei Śląskich, spółki należącej do samorządu woj. śląskiego, uczestniczył w jednej z dyskusji podczas Polskiego Forum Zielonego Transportu, zorganizowanego w Warszawie przez stowarzyszenie Pro Silesia. Był tam pytany o samorządową perspektywę obciążenia kolei systemem ETS, także w koszcie energii elektrycznej.

Jak ocenił Klimosz, jest to paradoks: kolej, a szczególnie zelektryfikowana, jest najbardziej ekologicznym źródłem transportu, a przez to powinna być promowana.

Kolej nie ma uprawnień do uzyskiwania rekompensat kosztów

- Jesteśmy w zasadzie płatnikiem brutto, jeżeli chodzi o ETS. Kolej nie ma uprawnień do uzyskiwania rekompensat kosztów. Chcemy konkurować z transportem samochodowym, gdzie transport samochodowy elektryczny jest promowany, ale w dłuższej perspektywie nie będziemy w stanie konkurować z gałęziami gospodarki, które kupując prąd mają dopłaty - wyjaśniał.

Jak mówił, KŚ kupują energię elektryczną od spółki PKP Energetyka, w miksie, jaki ten dostawca dostarcza. Jeżeli w tym miksie jest 40 proc. węgla, spółka ponosi związane z tym opłaty. Jednocześnie łączny koszt energii dla tego przewoźnika, opierającego działalność wyłącznie o trakcję elektryczną, to 30 proc. całości kosztów: ok. 130-150 mln zł rocznie.

Jeżeli dodamy do tego zwyżkę ceny przez ETS, czyli w tym miksie węglowym ok. 40 proc., to robią się naprawdę poważne pieniądze, które moglibyśmy wydać na sprzęt, na rewitalizację, bądź wprost obniżyć ceny biletów. Niestety, tego nie ma - powiedział Klimosz.

Dlatego spółka przyłączyła się do krajowej inicjatywy grupy PKP, wraz z innymi spółkami kolejowymi, wystąpienia na szczeblu krajowym do rządu oraz dialogu na poziomie europejskim, aby w ETS2 wynegocjować objęcie transportu kolejowego systemem rekompensat.

- W przeciwnym razie nigdy nie będziemy konkurencyjni ani w transporcie osobowym, a tym bardziej w intermodalu. Tym bardziej że samochody elektryczne w intermodalu mają system dopłat, a więc nie będziemy w stanie kontenerów przenieść docelowo na kolej, o co nam wszystkim chodzi. Zatem to jest bardzo poważna inicjatywa - ocenił Klimosz.

Należąca do samorządu woj. śląskiego spółka Koleje Śląskie jest głównym regionalnym operatorem kolejowym w regionie, który przewozi co roku ok. 22 mln pasażerów; na razie jej możliwości przewozowe ogranicza trwająca planowo do 2028 r. przebudowa katowickiego węzła kolejowego.