Prezes UOKiK nałożył na czterech producentów gazomierzy kary o łącznej wartości 44,47 mln zł za udział w siedmioletniej zmowie przetargowej dotyczącej dostaw urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Według urzędu przedsiębiorcy uzgadniali między sobą wyniki przetargów, zamiast konkurować.

Prezes UOKiK nałożył na czterech producentów gazomierzy kary o łącznej wartości 44,47 mln zł za udział w siedmioletniej zmowie przetargowej dotyczącej dostaw urządzeń dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Według urzędu przedsiębiorcy uzgadniali między sobą wyniki przetargów, zamiast konkurować.

Jak poinformował UOKiK, uczestnikami porozumienia były spółki Apator Metrix, Intergaz, Elektrometal oraz Fiorentini, produkujące gazomierze miechowe wykorzystywane m.in. w gospodarstwach domowych. Niedozwolone porozumienie miało obowiązywać przez siedem lat i obejmować przetargi organizowane przez PSG, krajowego operatora systemu dystrybucji gazu.

"Przetargi powinny być miejscem uczciwej rywalizacji przedsiębiorców, a nie realizacji scenariusza ustalonego wskutek zmowy rynkowej" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Działania firm mogły prowadzić do zawyżania cen

Według urzędu działania firm mogły prowadzić do zawyżania cen i strat po stronie operatora gazowego, a pośrednio także obciążać konsumentów wyższymi kosztami. Urząd ustalił, że po ogłoszeniu przetargów przedsiębiorcy kontaktowali się telefonicznie, za pośrednictwem komunikatorów oraz podczas spotkań osobistych, uzgadniając podział zamówień i warunki ofert.

Jednym z mechanizmów było stosowanie tzw. cen przegrywających, czyli przekazywanie informacji o ofertach podmiotów, które miały nie wygrać postępowania. W niektórych przypadkach uzgadniano również, które firmy w ogóle złożą ofertę, co skutkowało pojawianiem się tylko jednego oferenta w danej części przetargu.

Najwyższą karę, wynoszącą 23,07 mln zł, otrzymała spółka Apator Metrix. Na Elektrometal nałożono 10,95 mln zł kary, na Intergaz 9,98 mln zł, a na Fiorentini 471 tys. zł.

UOKiK wskazał, że spółka Fiorentini skorzystała z programu łagodzenia kar i współpracowała z urzędem, dzięki czemu uzyskała obniżenie sankcji. Sprawa jest także przedmiotem postępowania organów ścigania. Osoby, które mogły być bezpośrednio odpowiedzialne za zmowę, usłyszały zarzuty, a postępowanie toczy się przed sądem. Decyzja prezesa UOKiK nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona.