Na lotnisku Katowice zainstalowano pięć pierwszych z planowanych 15 bramek automatycznej kontroli granicznej. Koszt zakupu urządzeń został podzielony między budżet państwa i środki zarządcy lotniska, Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Na lotnisku Katowice zainstalowano pięć pierwszych z planowanych 15 bramek automatycznej kontroli granicznej. Koszt zakupu urządzeń został podzielony między budżet państwa i środki zarządcy lotniska, Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Bramki automatycznej kontroli granicznej (ABC - Automated Border Control) powinny zwiększać przepustowość granicy państwowej, a przez to zapewniać pasażerom poprawę szybkości i komfortu odprawy granicznej. Perspektywa montażu takich bramek w Katowice Airport wiąże się z postępami modernizacji tamtejszej infrastruktury pasażerskiej. Jak wynika z czwartkowej informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pięć pierwszych bramek ABC trafiło do najstarszego terminalu A (wylotowy, non-Schengen).

Liczbę ośmiu działających tam dotąd bramek konwencjonalnych zmniejszono jednocześnie do sześciu. W rozbudowywanym obecnie terminalu przylotowym C, w którym funkcjonuje dotąd osiem bramek konwencjonalnych, docelowo przed wakacjami 2027 r. ma zacząć działać dziesięć bramek ABC, przy zmniejszeniu liczby bramek konwencjonalnych do sześciu.

Powierzchnia terminalu zwiększy się z ok. 7 tys. m kw. do prawie 10,5 tys. m kw., a jego długość wzrośnie ze 156 do 235 metrów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu, liczba karuzel wzrośnie z trzech do pięciu.

Koszt zakupu i instalacji 15 bramek ABC to 7,39 mln zł

Od podstaw powstanie linia kontroli paszportowej. Koszt zakupu i instalacji 15 bramek ABC w obu terminalach wyniósł 7,39 mln zł netto, z czego zgodnie z porozumieniem stron 4,93 mln zł zapewniła dotacja rządowa. Cytowany w informacji wojewoda śląski Marek Wójcik zaznaczył, że chodzi o dostosowanie infrastruktury granicznej do tempa rozwoju portu: ponieważ lotnisko dynamicznie się rozwija, celem jest, aby za tym rozwojem podążała przepustowość tamtejszego przejścia granicznego.

"Bramki ABC zwiększają przepustowość przejścia granicznego. (...) To ważne dla szybko rozwijającego się lotniska i jego pasażerów. Jednocześnie rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ bramki weryfikują dane biometryczne i potwierdzają tożsamość osoby podróżującej" - wskazał wojewoda.

Z bramek ABC mogą korzystać osoby, które spełniają jednocześnie cztery warunki: są obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 państw UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub Szwajcarii, mają biometryczny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), ukończyły 18. rok życia, a ich wzrost mieści się w przedziale od 120 do 220 cm.

Pasażer najpierw skanuje dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi przechodzi do miejsca weryfikacji biometrycznej. System automatycznie porównuje wizerunek twarzy i odcisk palca z danymi zapisanymi w dokumencie, potwierdzając tożsamość.

Technologia wyklucza możliwość posłużenia się dokumentem podrobionym, przerobionym lub należącym do innej osoby. Urządzenia są zintegrowane z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczną. Pozwala to na natychmiastową weryfikację, czy podróżny nie widnieje w rejestrach osób poszukiwanych lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego.

Po pozytywnym zakończeniu procedury otwierają się drzwi wyjściowe. W razie potrzeby dodatkowych czynności system kieruje pasażera na drugą linię kontroli.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego sieci połączeń skorzystało 7,3 mln pasażerów, a prognoza na 2026 r. zakłada obsłużenie 7,8 mln podróżnych. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.