Koleje Śląskie z certyfikatem jakości. Zewnętrzna jednostka certyfikująca po dwuetapowym audycie, roku starań i przygotowań przyznała przewoźnikowi certyfikat ISO 9001:2015.

Koleje Śląskie z certyfikatem jakości. Zewnętrzna jednostka certyfikująca po dwuetapowym audycie, roku starań i przygotowań przyznała przewoźnikowi certyfikat ISO 9001:2015.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to ważny krok w rozwoju Kolei Śląskich i potwierdzenie pracy, którą wykonała cała organizacja. – Za tym dokumentem stoją zaangażowanie pracowników, uporządkowanie procesów i wspólna troska o jakość. Nie traktujemy certyfikatu jako celu samego w sobie, ale jako zobowiązanie do dalszego doskonalenia naszej działalności i podnoszenia standardów obsługi pasażerów – podkreśla Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Kolei Śląskich.

ISO 9001 – jakość w codziennej pracy

Wdrożenie procedur zgodnych z międzynarodową normą ISO 9001:2015 pomaga Kolejom Śląskim działać w sposób uporządkowany, skuteczny i przewidywalny, a także systematycznie doskonalić realizowane zadania.

W Kolejach Śląskich System Zarządzania Jakością obejmuje 16 współpracujących ze sobą procesów organizacyjnych. Każdy z nich ma znaczenie dla funkcjonowania całej spółki, a efekty pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych wpływają na kolejne etapy realizacji świadczonych usług.

Od utrzymania taboru po obsługę pasażerów

Zakres certyfikacji obejmuje planowanie, realizację i nadzór nad świadczeniem usług pasażerskiego transportu kolejowego oraz wszystkich procesów wpływających na ich jakość. Poza tym uwzględnia również takie obszary działalności spółki jak utrzymanie i eksploatację taboru, obsługę pasażerów, sprzedaż biletów, zakupy, gospodarkę magazynową, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, cyfryzację, bezpieczeństwo informacji oraz ochronę środowiska.

Certyfikat ISO 9001 to dopiero początek

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to ważny etap rozwoju, ale Koleje Śląskie nie zwalniają tempa. Spółka rozpoczyna prace nad wdrożeniem kolejnych systemów zarządzania, obejmujących: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) – ISO 27001, System Zarządzania Ciągłością Działania (NIS - 2) – ISO 22301, System Zarządzania Energią – ISO 50001 i System Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001.

To kolejne kroki podejmowane w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa informacji, zwiększania odporności organizacji na sytuacje zakłócające jej funkcjonowanie, efektywniejszego wykorzystywania energii oraz ograniczania wpływu działalności spółki na środowisko.