W Fabryce Porcelany w Katowicach odbyła się konferencja „Suwerenność zaczyna się na Śląsku - Region Technologicznej Transformacji”. Podczas jej trwania przedstawiono założenia Śląskiego Akceleratora Innowacji - inicjatywy łączącej potencjał przemysłu, nauki, startupów i młodych firm technologicznych.

W Fabryce Porcelany w Katowicach odbyła się konferencja „Suwerenność zaczyna się na Śląsku - Region Technologicznej Transformacji”. Podczas jej trwania przedstawiono założenia Śląskiego Akceleratora Innowacji - inicjatywy łączącej potencjał przemysłu, nauki, startupów i młodych firm technologicznych.

Międzynarodowa konferencja, którą zorganizowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, była poświęcona budowaniu silnego i konkurencyjnego ekosystemu innowacji w regionie.

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o tym, jak sprawić, by Śląsk stał się miejscem, w którym talenty zostają, technologie powstają, a innowacje zmieniają przemysł?

- Cieszą mnie te dyskusje o Śląsku i jego przyszłości, która wykuje się w gospodarce. Wszyscy zastanawiamy się nad tym, co zrobić, by było lepiej. Rozwiązania nie przyjdą z Warszawy, Brukseli czy Waszyngtonu, musimy znaleźć je sami - mówił podczas konferencji Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. - Tutaj bije przemysłowe serce Polski, jesteśmy gotowi na to, by wdrażać tutaj najnowocześniejsze technologie. Pomysł budowy samochodu elektrycznego w Jaworznie spełnia te warunki, bo nie chodzi tutaj o samą produkcję, ale i pracę polskich inżynierów. Dzisiaj nie wystarczy tylko posiadać i produkować, ważne są technologie. My mamy potencjał, moce, przemysł i ludzi, gotowi jesteśmy na to, by w tym miejscu wdrażać też najnowocześniejsze rozwiązania - dodał.

Czas na działania!

W Katowicach, w gronie krajowych i zagranicznych ekspertów zaprezentowane zostały założenia Śląskiego Akceleratora Innowacji - inicjatywy łączącej potencjał przemysłu, nauki, startupów i młodych firm technologicznych. To przestrzeń, w której realne wyzwania biznesu spotykają technologiczne rozwiązania przyszłości.

- Akcelerator ma poprawić rozwój technologiczny naszego województwa – podkreślał Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który wypunktował jego założenia. - Ten program ma zakończyć się wdrożeniami, zwłaszcza że my tutaj mamy centra biznesu, parki technologiczne i uczelnie ze świetną kadrą akademicką i studentami - przypomniał.

Swoimi doświadczeniami podzielili się Kuba Nagórski (Silesian Startup Foundation), prof. Simon Stockley (Cambridge Judge Business School), prof. Theresa Treffers (Uniwersytet Techniczny w Monachium) oraz dr Agnieszka Iwasiewicz-Wabnig (Maxwell Centre, University of Cambridge).

Gościem konferencji był również Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO ICEYE, który opowiedział o drodze od innowacyjnego pomysłu do budowy globalnej firmy technologicznej działającej w sektorze kosmicznym.

Podczas katowickiej konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne:

* „Perspektywa międzynarodowa” – moderowany przez prof. Simona Stockleya, z udziałem prof. Theresy Treffers, Anny Malec-Was, dr. Wojciecha Wojaczka i Wojciecha Maroszka. Dyskusja dotyczyła doświadczeń międzynarodowych w budowaniu ekosystemów innowacji.

* „Od ekosystemu do realizacji: co regiony muszą zrobić dobrze” – moderowany przez dr. Wojciecha Wojaczka, z udziałem prezesa KSSE Rafała Żelaznego, Kuby Nagórskiego i dr Agnieszki Iwasiewicz-Wabnig. Rozmawiano o konkretnych działaniach niezbędnych do rozwoju i wdrażania nowych technologii.

Konferencję podsumowali prof. Simon Stockley i prezes Rafał Żelazny.

- Śląsk ma potencjał, by stać się jednym z liderów technologicznej transformacji. Potrzebujemy jednak skutecznej współpracy przemysłu, nauki i innowacyjnych przedsiębiorców. Przedstawiony przez KSSE akcelerator ma być ważnym krokiem w tym kierunku - podsumowali.

Warto wziąć przykład

W naszym regionie funkcjonują już akceleratory biznesowe KSSENON.

W Bytomiu projekt jest realizowany wspólnie przez KSSE i miasto na terenach poprzemysłowych po dawnej KWK Centrum (ul. Piłkarska). Obejmuje blisko 10 000 m kw. hal produkcyjno-magazynowych, 2 500 m kw. powierzchni biurowej, coworking oraz Centrum Kompetencji. Realizację zaplanowano na lata 2027–2029, a wartość inwestycji wynosi ok. 97,1 mln zł (w tym ponad 67,2 mln zł unijnego dofinansowania).

Z kolei KSSENON w Żorach to działający kompleks przemysłowo-biznesowy KSSE oferujący modułowe hale pod wynajem dla MŚP, coworking oraz zaplecze kompetencyjne (m.in. TIK i VR).







