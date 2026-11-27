Wolontariat to coś więcej niż pomaganie. To obecność, uważność, solidarność i przekonanie, że nikt nie powinien zostawać sam ze swoimi problemami. Z drugiej strony wolontariat to niełatwe zadanie, zwłaszcza gdy trzeba poświęcać swój wolny czas i często mieć własne pomysły na taką działalność. Oliwia Jurdziak, wiceprezeska Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Przystanek w Rudzie Śląskiej czuje się w tej roli doskonale.

Wolontariat to coś więcej niż pomaganie. To obecność, uważność, solidarność i przekonanie, że nikt nie powinien zostawać sam ze swoimi problemami. Z drugiej strony wolontariat to niełatwe zadanie, zwłaszcza gdy trzeba poświęcać swój wolny czas i często mieć własne pomysły na taką działalność. Oliwia Jurdziak, wiceprezeska Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Przystanek w Rudzie Śląskiej czuje się w tej roli doskonale.

Jest absolwentką Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w przeróbce kopalin stałych. Zaczynała jako osoba dozoru w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla w byłej kopalni Halemba-Wirek. Pracowała jako sztygar, następnie awansowała na stanowisko nadsztygara ds. kolejowych i dystrybucji kamienia. Po latach przeszła do centrali PGG – najpierw do Biura Przeróbki i Jakości Węgla, stamtąd do Biura Transportu, a obecnie jest audytorem w Biurze Audytu Wewnętrznego PGG.

Swój wolny czas dzieli pomiędzy rodzinę a pracę społeczną w Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”. Organizacja działa w Rudzie Śląskiej. Zajmuje się przede wszystkim wspieraniem dzieci, młodzieży oraz rodzin, w tym także wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Oferuje wsparcie prawne, pomoc psychologiczną, organizuje psychoterapię bądź terapię rodzin i pomaga swoim podopiecznym w zagospodarowaniu czasu wolnego.

Pomoc psychologiczna

– W zależności od tego, jakie granty uda nam się pozyskać, tak organizujemy naszą działalność. Obecnie prowadzimy telefon kryzysowy oraz stałą pomoc psychologiczną. Nasi specjaliści są gotowi udzielić jej na miejscu, w naszej siedzibie w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Osiedlowej 1, ale może to być równie dobrze wcześniej umówiona wizyta bezpośrednio u rodziny, w nagłej sytuacji kryzysowej – wyjaśnia Oliwia Jurdziak.

Jej praca polega m.in. na przygotowywaniu wniosków o granty i propagowaniu idei wolontariatu.

– Nasza działalność jest współfinansowana przez miasto. Każda wygrana w konkursie grantowym jest naszym wspólnym sukcesem, ponieważ otwiera większe możliwości prowadzenia działalności w różnych lokalizacjach, przy współudziale rozmaitych ekspertów. Właśnie dzięki takim grantom byliśmy w stanie zorganizować szereg prelekcji dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ich tematem był wolontariat. Chcemy, aby uczniowie mogli poznawać różne sposoby i formy spędzania wolnego czasu – mówi dalej Oliwia Jurdziak.

Wśród realizowanych właśnie programów dużym zainteresowaniem cieszy się zadanie publiczne pod nazwą „Przeciwdziałanie marginalizacji i rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców Rudy Śląskiej”. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w latach 2024–2025, polegających na udzielaniu pomocy psychologicznej i wsparcia terapeutycznego rodzinom, rodzicom oraz opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami. Obecnie działania te zostały rozszerzone o osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz starsze.

– W ramach projektu pojawiło się więcej chętnych, niż mogliśmy obsłużyć, dlatego powstały listy oczekujących na kolejny rok. Ponadto o pomoc psychologiczną coraz częściej pytają seniorzy, emeryci i renciści bądź też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – wymienia wolontariuszka z PGG.

Realizowany jest ponadto program profilaktyczny z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. Ta z kolei pomoc kierowana jest zarówno do ludzi młodych, ich rodziców i opiekunów, jak i pracowników instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia środowiskowego. Sporym zainteresowaniem cieszy się ponadto poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Rudy Śląskiej w zakresie wykraczającym poza ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej. Porad udzielają prawnicy, adwokaci, radcy prawni oraz specjaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Anioły Wolontariatu

– Wraz z Anną Szymańską, która również jest wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, od kilkunastu lat organizujemy konkurs „Anioły Wolontariatu”. Jego celem jest wyróżnienie tych wszystkich, którzy angażują się w pomoc innym, a także organizacji wspierających i rozwijających ideę wolontariatu w Rudzie Śląskiej. W listopadzie spotkaliśmy się ponownie, aby uhonorować osoby i grupy, które bezinteresownie poświęcają swój czas, energię i zaangażowanie innym – podkreśla Oliwia Jurdziak.

W tym roku statuetki aniołów trafiły do 33 osób i 6 organizacji.

– To właśnie dzięki takim osobom nasza lokalna społeczność staje się silniejsza, bardziej otwarta i pełna życzliwości – dodaje.

A wszystko – jak sama powiada Oliwia – wzięło swój początek od harcerstwa.