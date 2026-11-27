Mniej przypadków fizycznej agresji, ale wciąż sporo słownej – to efekty ubiegłorocznej kampanii dotyczącej bezpieczeństwa drużyn konduktorskich Kolei Śląskich. Bezpieczeństwo to priorytet, więc regionalny przewoźnik zacieśnia współpracę ze Strażą Ochrony Kolei.

Mniej przypadków fizycznej agresji, ale wciąż sporo słownej – to efekty ubiegłorocznej kampanii dotyczącej bezpieczeństwa drużyn konduktorskich Kolei Śląskich. Bezpieczeństwo to priorytet, więc regionalny przewoźnik zacieśnia współpracę ze Strażą Ochrony Kolei.

W ramach współpracy, pracownicy Kolei Śląskich będą m.in. uczestniczyć w ćwiczeniach i symulacjach sytuacji kryzysowych w pociągach.

Gotowi na sytuacje kryzysowe

Wsparcie Straży Ochrony Kolei obejmie także postoje awaryjne pociągów. W szybkim reagowaniu na zagrożenia na torach pomoże także obustronna wymiana informacji.

– Chcemy, żeby nasi pracownicy byli przygotowani na sytuacje kryzysowe bo bezpieczeństwo to dla nas priorytet – mówi Krzysztof Klimosz, prezes Kolei Śląskich.

570 pociągów dziennie

Każdego dnia Koleje Śląskie uruchamiają 570 pociągów, a załogi na ich pokładach są odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo. Codzienna praca z pasażerami wiąże się również z koniecznością reagowania na trudne i nieprzewidywalne sytuacje.

Dlatego Koleje Śląskie regularnie organizują szkolenia przygotowujące konduktorów i kierowników pociągów do radzenia sobie z zagrożeniami. Załogi uczą się samoobrony i udzielania pierwszej pomocy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się specjaliści w tych dziedzinach.

Mniej ataków, wciąż sporo agresji

Ponadto przewoźnik regularnie przypomina o specjalnej ochronie prawnej, równej funkcjonariuszom publicznym, która obejmuje całe obsady pociągów. Taka strategia przynosi pierwsze efekty.

– W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2026 roku doszło do ośmiu przypadków naruszenia nietykalności cielesnej kierownika pociągu lub konduktora. W całym zeszłym roku było 21 takich zdarzeń – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich, dodając, że o ile liczba najpoważniejszych zdarzeń wyraźnie spadła, to nieznacznie wzrosła liczba przypadków agresji werbalnej. – Od stycznia do listopada odnotowaliśmy 143 takie zdarzenia. Dla porównania, w całym 2025 roku było ich 128. To wyzwiska i wulgaryzmy kierowane wobec kierowników pociągów i konduktorów – dodaje Bartłomiej Wnuk.

Skrajna agresja

Czasami agresja prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Na początku sierpnia na przystanku Myszków Nowa Wieś, pasażer bez biletu wysiadając z pociągu zaatakował pracownika Kolei Śląskich. Zerwał identyfikator oraz mikrofon radiotelefonu, a następnie chwycił za krawat i próbował dusić.

Podobny atak miał miejsce w Gliwicach w połowie września. Pasażer bez biletu został wyproszony z pociągu i wychodząc wielokrotnie uderzył kierownika w twarz. Obie napaści zakończyły się interwencją służb i zatrzymaniem sprawców.

Kontrola biletów najczęstszym zapalnikiem

Najczęściej pasażerska agresja pojawia się w czasie kontroli biletów, nierzadko wzmocniona jest alkoholem lub środkami odurzającymi.

O tym, że nie ma przyzwolenia na słowne ataki i wykorzystywanie wizerunku pracownika Kolei Śląskich przekonał się niedawno jeden z twórców internetowych. Pasażer nie miał biletu i nie zgłosił się do załogi po wejściu do pociągu. Zgodnie z regulaminem podczas kontroli kierowniczka pociągu poinformowała go, że do ceny za przejazd doliczy opłatę dodatkową. Wtedy mężczyzna zrobił się nerwowy. W trakcie rozmowy podnosił głos i obrażał ją. Pod opublikowanym przez niego nagraniem w serwisach społecznościowych pojawiło się wiele wulgarnych komentarzy, atakujących pracowniczkę Kolei Śląskich.

Ostatecznie pasażer przyznał, że zachował się niewłaściwie. Po reakcji spółki pisemnie i w serwisach społecznościowych przeprosił kierowniczkę pociągu za swoje zachowanie i usunął nagranie z sieci.

Kolejarze korzystają z ochrony prawnej

Od połowy 2023 roku pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie i bezpieczeństwo ruchu – w tym m.in. konduktorzy i kierownicy pociągów, podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Oznacza to, że naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie czy inne przestępstwa popełnione wobec pracowników objętych ochroną mogą wiązać się z odpowiedzialnością karną przewidzianą w Kodeksie Karnym.