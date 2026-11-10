Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) o łącznej wartości blisko 647,4 mln zł, do mieszkańców województwa śląskiego trafi 31 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Całkowita wartość realizowanych projektów przekracza 1,62 mld zł.

Dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) o łącznej wartości blisko 647,4 mln zł, do mieszkańców województwa śląskiego trafi 31 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Całkowita wartość realizowanych projektów przekracza 1,62 mld zł.

Założenia i znaczenie podpisanych umów przedstawiono podczas briefingu prasowego z udziałem przedstawicieli beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich. Zdaniem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka tabor ten jest niezbędny, by zapewnić profesjonalny przewóz w metropolii i województwie.

31 pociągów w trzech projektach

Podpisane umowy dotyczą zakupu:

16 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

8 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Śląskiego na potrzeby połączeń aglomeracyjnych,

7 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Śląskiego przeznaczonych do obsługi połączeń regionalnych i ponadregionalnych.

Nowy tabor będzie obsługiwał połączenia metropolitalne, aglomeracyjne i regionalne, w tym trasy prowadzące do lotniska w Pyrzowicach, Krakowa oraz regionów przygranicznych.

Inwestycje mają przyczynić się do poprawy dostępności transportu publicznego, zwiększenia komfortu podróży oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że dofinansowany kwotą ok. 650 mln zł zostanie zakup taboru, który jest niezbędny do "profesjonalnego wykonywania funkcji przewozowych" na terenie województwa śląskiego.

- To dobra wiadomość dla tych, którzy oczekują nowych połączeń, inwestycji w infrastrukturę liniową, ponieważ jeżeli mamy lepszy tabor zdolny do częstszych połączeń, to także jest motywacja do tego, aby PKP Polskie Linie Kolejowe także jeszcze więcej inwestowały w budowę nowych peronów, nowych stacji i odnawianie tych, które zostały przez lata zapomniane. Coraz więcej taboru, coraz więcej pieniędzy inwestowanych w transport szynowy, coraz więcej budowanych nowych stacji i przystanków, i przede wszystkim coraz więcej pasażerów - mówił Klimczak.

Saługa: „Robimy, nie gadamy”

– Robimy, nie gadamy, a efekty naszej współpracy są naprawdę imponujące. Decyzje strategiczne, jeśli chodzi o rozwój sieci kolejowej, premiera Donalda Tuska, działania Ministra Infrastruktury, środki europejskie i z Krajowego Planu Odbudowy to wszystko przekłada się na rewolucję w transporcie kolejowym. Jesteśmy na historycznych zakupach pociągów. Na podstawie umowy zawartej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych kupimy 15 pociągów. Wspólnie z Kolejami Śląskimi zamówiliśmy 35 pociągów. Kolejny pozyskamy z funduszy europejskich. Do tego dochodzi współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która pozyskała fundusze na 16 pociągów. Łącznie mieszkańcy województwa śląskiego będą mieli do dyspozycji 67 pociągów. Skala robi wrażenie – mówił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Jak podkreślił marszałek, łączna skala zakupów – realizowanych wspólnie przez województwo, Koleje Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, przy wsparciu środków europejskich i Krajowego Planu Odbudowy – oznacza największą w historii wymianę taboru kolejowego w regionie.

Nowe pociągi mają w najbliższych latach systematycznie trafiać na śląskie tory i obsługiwać najważniejsze połączenia w województwie, w tym dojazd do lotniska Katowice w Pyrzowicach.

Województwo śląskie oraz GZM prowadzą wspólny przetarg na 32 nowe pociągi elektryczne i ich serwisowanie. Zamawiane są składy do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego i ponadregionalnego. Ich wymagana pojemność to co najmniej 390 osób, w tym co najmniej 186 na miejscach stałych.

Zasadnicza część zamówienia obejmuje dostawę 32 pociągów

Zasadnicza część zamówienia obejmuje dostawę 32 pociągów do końca listopada 2029 r. i usługi serwisowe dla tej liczby pociągów rozpisane w perspektywie 2044 r. Prawo opcji zakłada dostawę 20 kolejnych pociągów do końca 2034 r. i usługi serwisowe w perspektywie końca 2059 r. Oferty w przetargu złożyła Pesa Bydgoszcz oraz Newag.

Pesa zaoferowała realizację zamówienia podstawowego za 2,998 mld zł brutto, natomiast wartość całości zamówienia, obejmującego również prawo opcji, wynosi 6,969 mld zł brutto.

Newag z kolei przedstawił ofertę na zamówienie podstawowe o wartości 2,521 mld zł brutto, a wraz z prawem opcji - 5,479 mld zł brutto.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia podstawowego wynosi 2,154 mld zł. Przed podpisaniem umowy kwoty ujęte w wieloletnich prognozach finansowych GZM i woj. śląskiego będą aktualizowane.