Transformacja od A do Z

Nowe pociągi dla Metropolii i regionu. Umowy o dofinansowanie podpisane

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Województwo Śląskie podpisały dziś w Centrum Unijnych Projektów Transportowych trzy umowy na dofinansowanie zakupu nowoczesnych pociągów. Dzięki wsparciu z programu FEnIKS do regionu trafi 31 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych: 16 dla Metropolii, 8 do obsługi połączeń aglomeracyjnych oraz 7 na trasy regionalne i ponadregionalne. 

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RED

10 listopada 2026, 12:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu nowoczesnych pociągów dla woj. śląskiego.

fot: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Województwo Śląskie podpisały dziś w Centrum Unijnych Projektów Transportowych trzy umowy na dofinansowanie zakupu nowoczesnych pociągów. Dzięki wsparciu z programu FEnIKS do regionu trafi 31 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych: 16 dla Metropolii, 8 do obsługi połączeń aglomeracyjnych oraz 7 na trasy regionalne i ponadregionalne. 

Łączne dofinansowanie z programu wynosi około 647,4 mln zł, a całkowita wartość projektów przekracza 1,62 mld zł. Umowy dotyczą 31 z 32 pociągów objętych podstawowym zakresem wspólnego zamówienia Metropolii i Województwa Śląskiego. Każdy z zamawiających kupi po 16 pojazdów, przy czym jeden z pociągów dla województwa zostanie zakupiony w ramach innego programu europejskiego. Zamówienie przewiduje także prawo opcji, czyli możliwość zakupu kolejnych pojazdów: po 10 dla GZM i Województwa Śląskiego.

- Mamy dziś dzień bez precedensu. Po raz pierwszy sięgamy po tak duże dofinansowanie i po raz pierwszy kupujemy własne pociągi – mówi Leszek Pietraszek, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Symbolicznie inaugurujemy tym samym uruchamianie Kolei Metropolitalnej, która dopełni cały system komunikacyjny GZM. Mamy autobusy, tramwaje, trolejbusy i Metrorower. Teraz czas na kolej! Już w przyszłym roku pierwsza trasa – Bytom–Gliwice – stanie się połączeniem metropolitalnym. Dziękuję Marszałkowi Województwa Śląskiego za partnerską współpracę. To będzie nowa jakość podróżowania dla mieszkańców naszej Metropolii – dodaje Przewodniczący Pietraszek. 

W przetargu na dostawę pociągów wpłynęły dwie oferty — od Pesy Bydgoszcz i Newagu. Obecnie trwa ich ocena. Nowe pociągi mają wyjechać na tory w 2029 roku.

Ambitne plany regionu

Robimy, nie gadamy, a efekty naszej współpracy są naprawdę imponujące. Strategiczne decyzje dotyczące rozwoju sieci kolejowej, działania premiera Donalda Tuska i ministra infrastruktury, a także środki europejskie oraz fundusze z Krajowego Planu Odbudowy przekładają się na prawdziwą rewolucję w transporcie kolejowym – mówi Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego. 

- Jesteśmy dziś w trakcie historycznych zakupów taboru. Na podstawie umowy zawartej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych kupimy 15 pociągów. Wspólnie z Kolejami Śląskimi zamówiliśmy kolejnych 35. Jeden następny skład pozyskamy dzięki funduszom europejskim. Do tego dochodzi współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która zdobyła środki na zakup 16 pociągów. Łącznie mieszkańcy województwa śląskiego będą mieli więc do dyspozycji 67 nowych pociągów. Skala tych inwestycji naprawdę robi wrażenie – dodaje Marszałek Saługa. 

Nowoczesne pociągi dla pasażerów

Zamawiane przez GZM pociągi mają ułatwić codzienne podróże i zapewnić pasażerom komfort zgodny ze standardami nowoczesnej kolei. Będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h, umożliwiając szybkie przejazdy między miastami Metropolii i regionu. W pojazdach zaplanowano m.in. klimatyzację, wygodne siedzenia, miejsca na rowery oraz gniazdka do ładowania urządzeń elektronicznych. Wyposażenie obejmie także nowoczesny system informacji pasażerskiej i rozwiązania ułatwiające podróż osobom z niepełnosprawnościami.

Pociągi przeznaczane do obsługi połączeń metropolitalnych będą również zintegrowane z systemem Transport GZM. Zostaną wyposażone w kasowniki, które umożliwią pasażerom korzystanie z taryfy metropolitalnej.

Metrokolej — pierwsze zmiany jeszcze przed dostawą pociągów

Na pierwsze rozwiązania w ramach Metrokolei mieszkańcy nie będą musieli czekać do dostawy nowego taboru. Od stycznia 2027 roku planowane jest uruchomienie pilotażu integracji taryfowej na trasie Bytom–Gliwice. W przyszłości rozwiązanie to ma objąć kolejne połączenia.

Celem Metrokolei jest ułatwienie łączenia podróży pociągiem z przejazdami autobusami, tramwajami, trolejbusami i Metrorowerem. Taki system ma zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego, usprawnić codzienne dojazdy do pracy, szkół i usług oraz ograniczyć zależność od samochodów.

Własny tabor, integracja taryfowa i rozwój oferty przewozowej to kluczowe elementy budowy spójnego systemu transportowego, który ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców całej Metropolii.

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