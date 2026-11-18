- Gdyby ceny gazu i prądu zostały zamrożone na cały 2027 r., odjęłoby to od średniorocznej inflacji około 0,7 pkt proc. - zauważyli w środowym komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego.

- Gdyby ceny gazu i prądu zostały zamrożone na cały 2027 r., odjęłoby to od średniorocznej inflacji około 0,7 pkt proc. - zauważyli w środowym komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego.

W publikacji ING odniesiono się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r., dzięki czemu cena gazu dla gospodarstw domowych ma nie przekroczyć w przyszłym roku 197,29 zł/MWh. Oznaczałoby to jej utrzymanie na obecnym poziomie.

"Rozwiązanie zakłada pokrycie kosztów wynikających ze stosowania ceny maksymalnej z rekompensat ze środków rachunku Funduszy Wypłaty Różnicy Ceny. Nowe rozwiązania mają kosztować ok. 6,2 mld zł" - dodali ekonomiści ING.

Zaznaczyli, że premier Donald Tusk zapowiedział, że obok rozwiązań dotyczących cen paliw i gazu, rząd będzie pracował też nad rozwiązaniami dotyczącymi cen energii elektrycznej. Z kolei minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że w najbliższych tygodniach zapadnie decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu CPN (Ceny Paliwa Niżej) na początek 2027 r.

1,6 mld zł miesięcznie

Minister przypomniał, że pakiet kosztuje budżet 1,6 mld zł miesięcznie i kosztował budżet więcej niż dochody z podatku od nadmiarowych zysków. Zauważył także, że obecnie ceny paliw na stacjach benzynowych są na poziomie zbliżonym do średniej z 2025 r., czyli sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

"Nasz scenariusz bazowy zakładał wzrost rachunków gazowych dla gospodarstw domowych o 15 proc. i rachunków za prąd o 5 proc. Gdyby ceny gazu i prądu zostały zamrożone na cały 2027 r., to odejmuje od średniorocznej inflacji około 0,7 pkt proc. i wspiera naszą niższą prognozę niż konsensus oczekiwań rynkowych (ING średni CPI na poziomie 3,3 proc. r/r)" - napisali przedstawiciele ING.

Zastrzegli, że z drugiej strony prognoza średniej inflacji na 2027 r. jest silnie uzależniona od założeń dotyczących cen energii, a szok energetyczny przedłuża się i nie widać perspektyw jego zakończenia, co oznacza ryzyko wyższej inflacji. Dodali, że ich scenariusz bazowy już wcześniej zakładał wydłużenie programu CPN do końca lutego przyszłego roku.