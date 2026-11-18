Operatorzy gazociągów przesyłowych z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier podpisali porozumienie w sprawie wzmocnienia współpracy regionalnej na rzecz zapewnienia sprawnego przepływu gazu i efektywnego wykorzystania infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej - przekazał w środę Gaz-System.

Operatorzy gazociągów przesyłowych z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier podpisali porozumienie w sprawie wzmocnienia współpracy regionalnej na rzecz zapewnienia sprawnego przepływu gazu i efektywnego wykorzystania infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej - przekazał w środę Gaz-System.

Dokument podpisano podczas 7. spotkania Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) w Warszawie. Wydarzenie organizują wspólnie Departament Energii USA, polskie Ministerstwo Energii oraz Atlantic Council - Global Energy Center.

Porozumienie, jak przekazał Gaz-System, ustanawia ramy bliższej współpracy między operatorami gazociągów przesyłowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej i odzwierciedla "wspólne ambicje stworzenia bardziej odpornego, bezpieczniejszego, konkurencyjnego oraz dobrze połączonego regionalnego rynku gazu".

Zdaniem spółki współpraca zbudowana jest na wspólnym dążeniu krajów Europy Środkowej i Wschodniej do wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez szerszy dostęp do zdywersyfikowanych źródeł gazu ziemnego.

LNG odgrywa coraz ważniejszą rolę

Gaz-System podkreślił, że w tym kontekście LNG odgrywa coraz ważniejszą rolę w zapewnianiu niezawodnych i elastycznych dostaw surowca, wspierając jednocześnie rozwój konkurencyjnego, odpornego i zintegrowanego rynku gazu.

W ramach Grupy Wyszehradzkiej strony mają dążyć do przekształcenia potencjału infrastrukturalnego w praktyczne rozwiązania w celu wzmocnienia odporności rynku, podniesienia konkurencyjności regionalnych szlaków przesyłu gazu oraz pełniejszego wykorzystania zrealizowanych już inwestycji.

"Współpraca ta ma szczególne znaczenie dla rynków pozbawionych bezpośredniego dostępu do morza, poszukujących niezawodnego dostępu do zróżnicowanych źródeł dostaw gazu i alternatywnych korytarzy transportowych" - dodano.

"Porozumienie stanowi także wyraz zobowiązania stron do realizacji współpracy z poszanowaniem obowiązujących regulacji, uwzględniając krajowe systemy taryfowe, zasady określania ram dozwolonych przychodów oraz uprawnień i właściwości lokalnych regulatorów rynku. Wszystkie rozwiązania wypracowane w toku tej współpracy będą w pełni transparentne, oparte na zasadach konkurencyjności oraz zapewnią równe traktowanie poszanowanie zasad rynkowych" - podano w komunikacie.

Okres głębokich przemian

Gaz-System podkreślił, że zawarcie porozumienia przypada na okres głębokich przemian w europejskim sektorze gazowniczym. W publikacji zaznaczono też, że na przestrzeni ostatniej dekady Polska znacząco przekształciła swoją infrastrukturę gazową dzięki inwestycjom w zdolności importowe LNG, połączenia transgraniczne, możliwość rewersu oraz rozbudowę sieci przesyłowej.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminalu LNG w Świnoujściu.