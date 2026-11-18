Budowa energetyki jądrowej i gazowej oraz długoterminowe kontrakty na import gazu, to główne obszary, na których powinna się skupić współpraca państw europejskich z USA - ocenił w środę minister energii Miłosz Motyka.

Budowa energetyki jądrowej i gazowej oraz długoterminowe kontrakty na import gazu, to główne obszary, na których powinna się skupić współpraca państw europejskich z USA - ocenił w środę minister energii Miłosz Motyka.

Motyka bierze udział w 7. spotkaniu Ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), które odbywa się 18-19 listopada w Warszawie. Tegoroczną edycję P-TEC organizują wspólnie Departament Energii USA, polskie Ministerstwo Energii oraz Atlantic Council - Global Energy Center.

Po pierwsze, energia jądrowa jest przyszłością dla całego naszego regionu i dla Unii Europejskiej. Nasze kraje wiedzą bardzo dobrze, że energetyka jądrowa to część naszego bezpieczeństwa energetycznego - powiedział Motyka podczas dyskusji na szczycie P-TEC.

Podkreślił, że w związku z tym powinno się zmienić podejście Unii Europejskiej do finansowania energetyki jądrowej. Dzisiaj nie jest ona uznawana w tzw. taksonomii unijnej za jedną z preferowanych technologii. Motyka odniósł się także do planowanego w UE wdrożenia drugiego etapu systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (ETS 2), który ma objąć sektory transportu i budynków.

Powinniśmy opóźnić ETS 2

- Powinniśmy opóźnić ETS 2, ponieważ jest to podatek dodawany do cen energii - wskazal minister energii. - Kiedy ceny energii będą niższe? Kiedy będziemy mogli mieć więcej elektrowni jądrowych i gazowych - powiedział Motyka.

Według niego państwa europejskie powinny mieć także strategię partnerstwa z USA w zakresie długoterminowych kontraktów na dostawy gazu.

- Jeśli Polska, Grecja, Chorwacja czy inne kraje rozmieszczają terminale (importowe gazu skroplonego - PAP) od zachodu do wschodu, chcemy mieć długoterminowe kontrakty i decydujemy się odejść od rosyjskiego gazu. Czas powiedzieć, że nie ma powrotu do biznesu z Rosją - podkreślił szef resortu energii.

Motyka mówił też, że Polska jest bramą dla importu amerykańskiego gazu do innych państw Europy. Podobne zdanie wyraził sekretarz ds. energii Stanów Zjednoczonych Chris Wright.

- Polska jest strategicznym partnerem i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, od kiedy USA są państwem. Polska, jak też powiedział pan minister, jest bramą do pozostałych krajów Europy Środkowej - powiedział Wright.

Według niego, przyspieszenie rozwoju energetyki i gospodarki wydarzy się właśnie w Polsce, w państwach bałtyckich i innych państwach Europy Środkowej.