W najbliższych tygodniach rząd podejmie decyzję, czy pakiet Ceny Paliwa Niżej powinien być w całości lub częściowo przedłużony w pierwszych miesiącach 2027 r. - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

W najbliższych tygodniach rząd podejmie decyzję, czy pakiet Ceny Paliwa Niżej powinien być w całości lub częściowo przedłużony w pierwszych miesiącach 2027 r. - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Obecnie CPN ma działać jedynie do końca roku. We wtorek Domański na antenie TVN24 dopytywany był o rządowy program CPN, który obniża ceny paliw na stacjach benzynowych. Domański przyznał, że obecnie nie zapadła jeszcze decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu, choć rząd prowadzi analizy. Poinformował jednocześnie, że “myśli“, iż decyzje o tym, czy CPN powinien być w całości lub częściowo przedłużony również w pierwszych miesiącach 2027 r. to kwestia “najbliższych tygodni“.

- To jest pakiet, który kosztuje 1,6 mld zł miesięcznie. To są poważne, wysokie kwoty. (...) Ten pakiet kosztował budżet więcej niż przychody z podatku od nadmiarowych zysków (koncernów paliwowych) - zauważył minister.

Ocenił też, że obecnie ceny na stacjach, dzięki programowi CPN, są obecnie “na poziomie zbliżonym do średniej, którą widzieliśmy w 2025 r., czyli przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie“. Domański zwrócił też uwagę, że rząd przygotował projekt ustawy, który ma obniżyć ceny gazu dla m.in. gospodarstw domowych na poziomie 197,29 zł za MWh. Dzięki tym rozwiązaniom gospodarstwa domowe mają oszczędzić od ponad 70 zł do 1,8 tys. zł rocznie.

Program mrożenia cen gazu ma kosztować budżet 6 mld zł, które pochodzić mają z zaplanowanej w projekcie daniny od nadzwyczajnych zysków sprzedawców paliw gazowych. Minister dopytywany co z zamrożeniem gazu dla przedsiębiorców odpowiedział, że będą toczyć się w tej sprawie rozmowy z Ministerstwem Energii i Ministerstwem Aktywów Państwowych.

- Możliwość dofinansowania tego typu programów jest ograniczona. Działamy w sposób odpowiedzialny. Finansujemy tę obniżkę w sposób odpowiedzialny dla gospodarstw domowych. Natomiast jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, to będziemy oczywiście jeszcze rozmawiać z ME, ale byłoby przedwcześnie, by coś tutaj deklarować - dodał.

Po wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, czyli na początku października, rząd po raz trzeci wprowadził program Ceny Paliwa Niżej, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen paliw na stacjach.

Program CPN zakłada obniżkę podatku VAT i akcyzy na oba rodzaje benzyny oraz olej napędowy, przy jednoczesnym mechanizmie ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Pierwsza edycja programu CPN obowiązywała od 31 marca do 1 lipca i wówczas koszty wyniosły 4,7 mld zł. Następnie program powrócił od 17 do 31 sierpnia (jednak w okrojonym wariancie), by ograniczyć ceny paliw w ostatnie dni wakacji. Wówczas koszt sięgnął 495 mln zł. Ministerstwo Finansów informowało w sierpniu, że łączny ówczesny koszt całego programu CPN sięgnął ok. 5,2 mld zł. Koszt ten jest zbliżony do całkowitych prognozowanych wpływów budżetowych z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, czyli 5,2 mld zł. Jednocześnie, szacunki kosztu CPN nie uwzględniają jego przywrócenia od października do grudnia. Przy założeniu, że miesięczny koszt CPN to ok. 1,6 mld zł, w najnowszym okresie program może kosztować budżet nawet 4,8 mld zł.

Zgodnie z ustawą, podatnikami od nadzwyczajnych zysków będą przedsiębiorcy prowadzący w okresie od 1 marca 2026 do 31 marca 2027 r. na terytorium Polski samodzielnie działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, a także przedsiębiorcy dokonujący zbycia na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą paliw pochodzących z importu i lub wewnątrzwspólnotowego nabycia. W ustawie wskazano, że dla producentów paliw stawka podatku wyniesie 60 proc. podstawy opodatkowania, czyli nadwyżki osiągniętych przez podatnika przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej. Z kolei dla sprzedawców, którzy nie produkują paliw, stawka będzie wynosić 50 proc.

Marża referencyjna stanowi historyczną marżę danego podatnika z roku 2025, rozumianą jako procentowy udział zysku ze sprzedaży paliw ciekłych w przychodach z ich sprzedaży w tym roku (średnia marża sprzedaży), powiększoną o 20 proc., przy czym nie może być niższa niż 2 proc.