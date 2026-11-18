Orlen dostarczy Ukrainie więcej gazu. Nowy kontrakt z Naftogazem
Orlen dostarczy Ukrainie gaz ziemny pochodzący z trzech ładunków LNG na podstawie nowego kontraktu z Naftogazem. Surowiec będzie pochodził ze Stanów Zjednoczonych, a po regazyfikacji w terminalu LNG w Świnoujściu zostanie przesłany gazociągami do Ukrainy. Umowa zapewni ciągłość dostaw gazu na rynek ukraiński w pierwszym kwartale 2027 roku i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.
fot: Orlen
Kolejne dostawy gazu trafią na Ukrainę
fot: Orlen
Orlen dostarczy Ukrainie gaz ziemny pochodzący z trzech ładunków LNG na podstawie nowego kontraktu z Naftogazem. Surowiec będzie pochodził ze Stanów Zjednoczonych, a po regazyfikacji w terminalu LNG w Świnoujściu zostanie przesłany gazociągami do Ukrainy. Umowa zapewni ciągłość dostaw gazu na rynek ukraiński w pierwszym kwartale 2027 roku i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.
– Dzięki stale rozwijanym kompetencjom handlowym, własnym jednostkom do transportu LNG oraz dostępowi do mocy regazyfikacyjnych możemy skutecznie wspierać Ukrainę w dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. To szczególnie ważne w obliczu rosnących zagrożeń dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Nasze działania wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie przynoszą wymierne korzyści biznesowe. Konkurencyjna oferta Orlenu stanowi solidną podstawę do dalszego rozwijania współpracy z Naftogazem i umacniania naszej pozycji na rynkach międzynarodowych. To partnerstwo, które łączy biznes z odpowiedzialnością za stabilność regionu – mówi Robert Soszyński, wiceprezes zarządu Orlenu ds. operacyjnych.