Orlen dostarczy Ukrainie gaz ziemny pochodzący z trzech ładunków LNG na podstawie nowego kontraktu z Naftogazem. Surowiec będzie pochodził ze Stanów Zjednoczonych, a po regazyfikacji w terminalu LNG w Świnoujściu zostanie przesłany gazociągami do Ukrainy. Umowa zapewni ciągłość dostaw gazu na rynek ukraiński w pierwszym kwartale 2027 roku i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Orlen dostarczy Ukrainie gaz ziemny pochodzący z trzech ładunków LNG na podstawie nowego kontraktu z Naftogazem. Surowiec będzie pochodził ze Stanów Zjednoczonych, a po regazyfikacji w terminalu LNG w Świnoujściu zostanie przesłany gazociągami do Ukrainy. Umowa zapewni ciągłość dostaw gazu na rynek ukraiński w pierwszym kwartale 2027 roku i ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.

– Dzięki stale rozwijanym kompetencjom handlowym, własnym jednostkom do transportu LNG oraz dostępowi do mocy regazyfikacyjnych możemy skutecznie wspierać Ukrainę w dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. To szczególnie ważne w obliczu rosnących zagrożeń dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Nasze działania wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne regionu, a jednocześnie przynoszą wymierne korzyści biznesowe. Konkurencyjna oferta Orlenu stanowi solidną podstawę do dalszego rozwijania współpracy z Naftogazem i umacniania naszej pozycji na rynkach międzynarodowych. To partnerstwo, które łączy biznes z odpowiedzialnością za stabilność regionu – mówi Robert Soszyński, wiceprezes zarządu Orlenu ds. operacyjnych.





– Nasze strategiczne partnerstwo z Orlenem pozwala nam zabezpieczyć dostawy amerykańskiego LNG w pierwszym kwartale 2027 roku i dodatkowo zwiększyć odporność w okresach szczytowego zapotrzebowania na gaz zimą. W obliczu trwających rosyjskich ataków, równolegle z działaniami na rzecz ochrony i odbudowy naszych obiektów, pracujemy nad zapewnieniem niezawodnych źródeł i dróg dostaw gazu – powiedział Sergii Fedorenko, p.o. dyrektora generalnego Naftogazu.





Nowy kontrakt jest efektem porozumienia dotyczącego współpracy handlowej w obszarze gazu ziemnego i LNG, zawartego podczas tegorocznego szczytu Carpathian Eight Summit. Współpraca pozwala wykorzystywać kompetencje Grupy Orlen w organizacji dostaw gazu z rynków międzynarodowych oraz dostęp do infrastruktury umożliwiającej jego regazyfikację i przesył do odbiorców w regionie.





Orlen rozwija partnerstwo handlowe z Naftogazem od 2025 roku. W tym czasie spółki zawarły 5 umów na dostawy ponad 600 mln m³ gazu pochodzącego z regazyfikacji amerykańskiego LNG sprowadzanego przez Orlen do terminali w Świnoujściu i Kłajpedzie.





Grupa Orlen jest obecna na ukraińskim rynku od ponad dwóch dekad. Od 2007 roku dostarcza paliwa z rafinerii w Polsce i na Litwie. Po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku Orlen uruchomił dostawy paliw, a następnie rozwijał ich transport koleją przez Polskę. Regularne dostawy paliw wspierają stabilizację ukraińskiego rynku, na który trafiają również asfalty produkowane w Czechach przez spółkę Orlen Unipetrol.