Ministerstwo Energii proponuje przedłużenie obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy do 2036 r. i dodanie obowiązku dywersyfikacji dostaw drogą morską - wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów, którego założenia opublikowano we wtorek w wykazie prac rządu.

Ministerstwo Energii proponuje przedłużenie obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy do 2036 r. i dodanie obowiązku dywersyfikacji dostaw drogą morską - wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów, którego założenia opublikowano we wtorek w wykazie prac rządu.

Chodzi o założenia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy.

"Celem projektu jest utrzymanie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do krajowych odbiorców. Mając na uwadze politykę energetyczną państwa, kluczowym zadaniem na rzecz jej realizacji w obszarze gazu ziemnego jest dywersyfikacja rozumiana jako przeciwdziałanie nadmiernemu udziałowi dostaw z jednego źródła w strukturze zaopatrzenia kraju w paliwa gazowe" - wskazano we wpisie na stronie KPRM.

Obowiązek dywersyfikacji dostaw

Aktualne rozporządzenie określa obowiązek dywersyfikacji dostaw na lata 2017-2026. Planowana nowelizacja ma ustalić ten obowiązek na kolejne 10 lat, czyli na lata 2027-2036. Dotyczy dostaw gazu ziemnego spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

"Z uwagi na rosnący udział gazu ziemnego dostarczanego drogą morską w stanie skroplonym w łącznej strukturze dostaw gazu ziemnego do Polski, projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji w tym zakresie" - wskazano.

Z tego obowiązku wyłączone będą podmioty dostarczające w roku kalendarzowym gaz skroplony drogą morską w ilości nieprzekraczającej 5 proc. łącznych technicznych zdolności dostaw gazu ziemnego z zagranicy do Polski z wykorzystaniem infrastruktury przesyłowej i regazyfikacyjnej.