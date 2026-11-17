Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu, który ma uszczelnić system zapasów ropy i gazu oraz usprawnić zarządzanie zapasami interwencyjnymi - podało we wtorek Ministerstwo Energii.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy i gazu, który ma uszczelnić system zapasów ropy i gazu oraz usprawnić zarządzanie zapasami interwencyjnymi - podało we wtorek Ministerstwo Energii.

"Bezpieczeństwo paliwowe państwa wymaga nie tylko odpowiedniego poziomu zapasów ropy naftowej i paliw, ale także sprawnych i szczelnych zasad ich utrzymywania. Musimy mieć pewność, że system działa w każdych warunkach - również wtedy, gdy na rynku pojawiają się zakłócenia lub przerwy w dostawach. Przyjęte przez rząd rozwiązania wzmacniają ten mechanizm, porządkują obowiązki przedsiębiorców i zwiększają możliwości reagowania państwa. Chodzi o to, by krajowe zapasy były rzeczywistym zabezpieczeniem, a odpowiedzialność za ich utrzymywanie była jasno określona" - skomentował minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne.

Obowiązek dla przedsiębiorców

Rząd przewiduje, że nowe rozwiązania zapewnią ciągłość utrzymywania zapasów, ograniczą możliwość unikania obowiązków przez przedsiębiorców i usprawnią zarządzanie zapasami interwencyjnymi. Projekt zakłada ujednolicenie zasad obejmowania przedsiębiorców obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz wnoszenia opłaty zapasowej. Obowiązek będzie dotyczył przedsiębiorców rozpoczynających produkcję paliw lub przywóz ropy naftowej i paliw od pierwszej jednostki produktu.

Te same zasady obejmą firmy wznawiające działalność po przerwie trwającej ponad dwa lata.

"Zmiana odpowiada na zidentyfikowane w trakcie monitorowania rynku praktyki polegające na rozpoczynaniu i kończeniu działalności przez powiązane podmioty w taki sposób, aby unikać powstania pełnego obowiązku zapasowego. Takie działania mogły wpływać na poziom krajowych zapasów i zaburzać konkurencję między przedsiębiorcami" - wyjaśniono w informacji.

W projekcie przewidziano też obowiązek utrzymywania wymaganych zapasów przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przerwy w działalności albo od dnia wpisania do rejestru informacji o zamiarze jej trwałego zakończenia.

Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić do RARS z wnioskiem o odkupienie zapasów obowiązkowych lub należących do niego zapasów handlowych.

Projekt przewiduje, że RARS będzie mogła nabywać od przedsiębiorców zapasy obowiązkowe lub handlowe, a na określonych warunkach także wstępować w prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z tymi zapasami. Nowe przepisy mają również wzmocnić nadzór RARS nad przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych.