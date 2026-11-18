Propozycje dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem rachunków zostaną przedstawione w kolejnych tygodniach - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

Propozycje dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem rachunków zostaną przedstawione w kolejnych tygodniach - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

- Pierwszy krok to była analiza na rynku gazu, kolejny krok to jest analiza na rynku energii, ale jakie będą kroki, to wspólnie z grupami energetycznymi, z Ministerstwem Aktywów Państwowych i z Ministerstwem Finansów i Gospodarki będziemy ogłaszali w kolejnych tygodniach - powiedział Motyka na briefingu w trakcie szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC).

Wskazał, że rozwiązanie skupi się na tym, "aby rachunki nie wzrosły".

- Taką deklarację składaliśmy w ostatnich tygodniach i jej dotrzymujemy - zadeklarował. Potwierdził jednocześnie, że rząd zajmie się też cenami ciepła systemowego. - To jest kolejny element i tutaj tę dyskusję akurat dzisiaj na poziomie podsekretarza stanu pan (wiceminister energii, Konrad) Wojnarowski prowadzi - mówił Motyka.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że rząd zamierza pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi poziomu cen energii elektrycznej.

Tego samego dnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada utrzymanie cen gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie ceny obowiązującej w taryfie w 2026 r.