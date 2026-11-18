Rząd może w tym roku przyjąć projekt zwiększenia obliga giełdowego na rynku gazu
Projekt zwiększający poziom obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę rząd może przyjąć w tym roku - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.
fot: Pixabay
Ceny gazu są zależne od geopolityki
fot: Pixabay
Projekt zwiększający poziom obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę rząd może przyjąć w tym roku - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.
- Jeżeli chodzi o obligo, to jest ostatni etap prac, de facto przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. To jest element związany z tym, aby móc budować bardziej przejrzysty rynek gazu - powiedział Motyka w środę podczas briefingu w trakcie szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC).
Chodzi o zwiększenie poziomu obliga
Na pytanie o termin przyjęcia projektu ustawy, minister odpowiedział: "w tym roku jesteśmy w stanie przyjąć ją na rządzie".
Zgodnie z wcześniej przedstawionymi założeniami projektu, chodzi o zwiększenie poziomu obliga z 55 proc. do 80 proc. Kolejna kwestia - według ministra - to potrzeba obniżenia stawek opłat za przesył gazu.
- Tylko wtedy inne państwa są w stanie podpisać długoletnie kontrakty (na przesył gazu) przez Polskę, gdy to zostanie zagwarantowane - podkreślił Motyka.
Według ministra jednym z ważniejszym aspektów trwającego szczytu są podpisywane między polskimi spółkami a firmami z regionu porozumienia dotyczące współpracy w zakresie dostaw gazu. Orlen podpisał porozumienia z firmą Slovensky plynarensky priemysel ze Słowacji oraz z węgierskim MVM ONEnergy. Natomiast Gaz-System podpisał porozumienia z operatorami systemów przesyłowych z Czech, Słowacji oraz Węgier.
- To jest podejście pragmatyczne, polityczne, oparte na bezpieczeństwie. Więc dla nas to będzie oczywiście okazja do tego, by móc stać się taką bramą gazową. To de facto już ma miejsce, te nowe kontrakty podpisujemy, nowe porozumienia także na tej konferencji są podpisywane. To pokazuje tak praktycznie, że bez Polski nie ma dzisiaj bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu - wskazał Motyka.