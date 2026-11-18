Projekt zwiększający poziom obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę rząd może przyjąć w tym roku - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

Projekt zwiększający poziom obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę rząd może przyjąć w tym roku - poinformował w środę minister energii Miłosz Motyka.

- Jeżeli chodzi o obligo, to jest ostatni etap prac, de facto przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. To jest element związany z tym, aby móc budować bardziej przejrzysty rynek gazu - powiedział Motyka w środę podczas briefingu w trakcie szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC).

Chodzi o zwiększenie poziomu obliga

Na pytanie o termin przyjęcia projektu ustawy, minister odpowiedział: "w tym roku jesteśmy w stanie przyjąć ją na rządzie".

Zgodnie z wcześniej przedstawionymi założeniami projektu, chodzi o zwiększenie poziomu obliga z 55 proc. do 80 proc. Kolejna kwestia - według ministra - to potrzeba obniżenia stawek opłat za przesył gazu.

- Tylko wtedy inne państwa są w stanie podpisać długoletnie kontrakty (na przesył gazu) przez Polskę, gdy to zostanie zagwarantowane - podkreślił Motyka.

Według ministra jednym z ważniejszym aspektów trwającego szczytu są podpisywane między polskimi spółkami a firmami z regionu porozumienia dotyczące współpracy w zakresie dostaw gazu. Orlen podpisał porozumienia z firmą Slovensky plynarensky priemysel ze Słowacji oraz z węgierskim MVM ONEnergy. Natomiast Gaz-System podpisał porozumienia z operatorami systemów przesyłowych z Czech, Słowacji oraz Węgier.