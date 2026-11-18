Większy wybór źródeł gazu dla Słowacji i nowe możliwości sprzedaży dla Orlenu – to cel porozumienia ze słowackim Slovenský plynárenský priemysel (SPP), podpisanego podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej P-TEC w Warszawie. Partnerzy otwierają nowy etap rozmów o dostawach gazu z wykorzystaniem LNG sprowadzanego do Polski.

Większy wybór źródeł gazu dla Słowacji i nowe możliwości sprzedaży dla Orlenu – to cel porozumienia ze słowackim Slovenský plynárenský priemysel (SPP), podpisanego podczas szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej P-TEC w Warszawie. Partnerzy otwierają nowy etap rozmów o dostawach gazu z wykorzystaniem LNG sprowadzanego do Polski.

Chcemy przekuwać nasze doświadczenie w pozyskiwaniu LNG i handlu gazem w nowe możliwości sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej. Porozumienie z SPP, największym dostawcą energii na Słowacji, otwiera przed nami perspektywę współpracy z partnerem o kluczowym znaczeniu dla tego rynku. Nasz cel jest jasny: rozwijać biznes Orlenu i budować konkurencyjną ofertę, która daje partnerom większą elastyczność w zakupie gazu. W ten sposób łączymy ambicje handlowe z bezpieczeństwem energetycznym regionu – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.





– SPP intensywnie przygotowuje się do okresu po 2027 roku, kiedy import rosyjskiego gazu ziemnego do Unii Europejskiej zostanie wygaszony zgodnie z przepisami REPowerEU. Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom niezawodnych dostaw gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach w tych nowych warunkach. Polska i Orlen stwarzają obiecujące możliwości dalszej dywersyfikacji naszego portfela dostaw. Wykorzystanie terminali LNG w Polsce mogłoby zapewnić Słowacji dostęp do dodatkowych źródeł gazu ziemnego na rynku globalnym, a jednocześnie poszerzyć możliwości transportu gazu do naszego kraju – powiedział Martin Húska, dyrektor generalny i członek zarządu SPP.





Podstawą współpracy jest LNG – skroplony gaz ziemny, który po dostarczeniu do terminalu w Polsce i regazyfikacji mógłby trafić europejskimi sieciami do SPP. Rozmowy obejmą źródła surowca, warunki handlowe i organizację dostaw. Porozumienie pozostawia partnerom elastyczność w dopasowaniu oferty do potrzeb rynku.





Porozumienie wpisuje się również w cele REPowerEU – unijnego planu odchodzenia od zależności od rosyjskich paliw kopalnych poprzez oszczędzanie energii, rozwój odnawialnych źródeł oraz zróżnicowanie dostaw. Dla europejskiego rynku gazu oznacza to potrzebę budowania relacji handlowych z alternatywnymi dostawcami i poszerzania dostępu do surowca z różnych kierunków. Współpraca z SPP może wesprzeć ten proces na rynku słowackim, otwierając SPP na możliwość zakupu gazu pozyskiwanego na międzynarodowym rynku LNG. To szansa na rozwój sprzedaży Orlenu w regionie, a dla słowackiego partnera na większą niezależność w wyborze źródeł zaopatrzenia.





Grupa Orlen ma już doświadczenie w dostarczaniu gazu na rynek słowacki. Należąca do niej spółka Orlen Energy Trading GmbH zawarła wcześniej kontrakt z Grupą ZSE na dostawy gazu w wolumenie odpowiadającym około 30 proc. jej rocznego zapotrzebowania. W ramach zrealizowanego kontraktu Grupa Orlen dostarczyła surowiec pochodzący m.in. z USA, sprowadzony w postaci LNG i po regazyfikacji dostarczony na Słowację.





Slovenský plynárenský priemysel (SPP) jest największym dostawcą energii na Słowacji. Spółka dostarcza gaz ziemny i energię elektryczną do blisko 1,5 mln punktów odbioru we wszystkich segmentach rynku i regionach kraju. Jej jedynym akcjonariuszem jest państwo słowackie, które wykonuje prawa właścicielskie za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki. Oprócz sprzedaży energii SPP rozwija usługi poprawiające efektywność energetyczną oraz projekty związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.



