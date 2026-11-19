W magazynach znajduje się 792,08 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Polsce zapełnienie magazynów sięga 95,5 proc. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 57,1 proc., a średnia 5-letnia to 87,8 proc. We Francji to 75,5 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 93,1 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 86,5 proc., w Austrii 62,7 proc., a w Hiszpanii 80,0 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 60,7 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 80,6 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 74,5 proc., a Czesi w 70,6 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 35,19 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 95,5 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 97,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.