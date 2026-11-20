Na początku grudnia mogą zostać ogłoszone decyzje ws. ewentualnych mechanizmów, które miałyby zapobiec wzrostowi cen energii elektrycznej w 2027 roku - przekazał w czwartek minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd jest zdeterminowany, by rachunki w przyszłym roku nie wzrosły.

Na początku grudnia mogą zostać ogłoszone decyzje ws. ewentualnych mechanizmów, które miałyby zapobiec wzrostowi cen energii elektrycznej w 2027 roku - przekazał w czwartek minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że rząd jest zdeterminowany, by rachunki w przyszłym roku nie wzrosły.

Szef resortu energii był pytany w czwartek w TVN24 o to, jakie działania rząd zamierza podjąć w sprawie cen prądu.

- Jeżeli będzie taka potrzeba, to nie będziemy uchylali się od reakcji i od działania. Na pewno naszą determinacją jest to, by te rachunki w przyszłym roku, mówię to bardzo odpowiedzialnie, nie wzrosły - powiedział Motyka.

Dopytywany był, kiedy będzie komunikat w tej sprawie. “Myślę, że na początku grudnia. Do tego momentu też będziemy gotowi z wysłaniem ustawy, jeżeli chodzi o gaz, do prezydenta. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, będziemy gotowi z analizą sytuacji i przygotowanymi rozwiązaniami - dodał.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że rząd zamierza pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi poziomu cen energii elektrycznej. Tego samego dnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada utrzymanie cen gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie ceny obowiązującej w taryfie w 2026 r.