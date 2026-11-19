Sejm w czwartek uchwalił nowelizację specustawy jądrowej. Jej celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji związanych z energetyką jądrową - uproszczenie procedur administracyjnych, zmiany dotyczące decyzji lokalizacyjnych oraz ułatwień dla inwestora.

Sejm w czwartek uchwalił nowelizację specustawy jądrowej. Jej celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji związanych z energetyką jądrową - uproszczenie procedur administracyjnych, zmiany dotyczące decyzji lokalizacyjnych oraz ułatwień dla inwestora.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw głosowało 275 posłów, 137 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu

Celem nowelizacji jest usunięcie barier prawnych i administracyjnych utrudniających realizację strategicznych inwestycji jądrowych. Obecne przepisy nie w pełni uwzględniają skalę i wieloletni charakter budowy elektrowni jądrowych, dlatego dzięki nowym przepisom proces inwestycyjny ma zostać przyspieszony.

Jednym z kluczowych rozwiązań w noweli jest wprowadzenie bezterminowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jądrowych. Obecnie są one wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat, co rodzi wątpliwości dotyczące skutków prawnych po upływie tego terminu.

Ustawa przewiduje również uproszczenie zasad nabywania przez inwestora prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Inwestor miałby nabywać takie prawa z mocy prawa po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej.

Zmiany obejmują także procedury prowadzone przez Państwową Agencję Atomistyki. Ustawa dopuszcza możliwość składania wybranych dokumentów w języku angielskim w postępowaniach dotyczących budowy elektrowni jądrowych. Rozwiązanie ma ograniczyć koszty tłumaczeń i zmniejszyć ryzyko błędów wynikających z przekładów specjalistycznej dokumentacji technicznej.

Nowela doprecyzowuje też zasady udziału stron i organizacji społecznych w postępowaniach związanych z wydawaniem zezwoleń na budowę elektrowni jądrowych, a także reguluje zasady dostępu do dokumentacji zawierającej informacje o bezpieczeństwie obiektów jądrowych.

Nowe przepisy przewidują również zmiany w harmonogramie wsparcia publicznego dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

Zakładają obniżenie limitu wydatków budżetowych na ten cel w 2026 r. z 11 mld zł do 8 mld zł oraz podwyższenie limitu w 2030 r. z 6,6 mld zł do 9,6 mld zł. Kolejna propozycja dotyczy przepisów wodnoprawnych.

Chodzi o przesądzenie, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 10 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Nowe przepisy zakładają ponadto przeniesienie siedziby spółki PEJ z Warszawy do Gdańska. Zgodnie z aktualnym programem energetyki jądrowej pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.