- To nie jest moment na sprzedaż Możejek przez Orlen - ocenił w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, wskazując m.in. na sytuację geopolityczną.

- To nie jest moment na sprzedaż Możejek przez Orlen - ocenił w piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, wskazując m.in. na sytuację geopolityczną.

- W tej chwili toczy się dyskusja dotycząca jednego z kluczowych projektów, który w Możejkach został rozpoczęty przez naszych poprzedników. Ten projekt nie został zrealizowany zgodnie z planem i tam jest dużo problemów z dokończeniem tej potężnej inwestycji - zwrócił uwagę Balczun na antenie TOK FM.

Możejki są największą firmą na Litwie

Zwrócił uwagę, że Możejki są największą firmą na Litwie i mają charakter strategiczny.

- Dla Orlenu jest to aktywo istotne z punktu widzenia ich strategii - dodał.

Dopytany, czy w planach jest sprzedaż Możejek, Balczun powiedział: "Myślę, że to nie jest moment na to, ze względu na sytuację geopolityczną, na kwestie bezpieczeństwa krajów nadbałtyckich, kwestie naszych strategicznych porozumień".

- Patrząc na to, co produkują Możejki, to duża część paliwa, która trafia na rynek np. ukraiński, jest produkowana w Możejkach właśnie, więc musimy patrzeć na to z szerszej perspektywy - zauważył.

Na początku listopada prezes Orlenu Ireneusz Fąfara informował, że Orlen analizuje celowość dodatkowych, bardzo wysokich nakładów na dokończenie inwestycji w instalację BoB w Możejkach. Alternatywą jest rezygnacja z inwestycji i ryzyko zamknięcia litewskiej rafinerii.

W ciągu ostatnich 20 lat w zakup i modernizację rafinerii w Możejkach grupa Orlen wydała ponad 5 mld dol, w tym 2,8 mld dol w jej modernizację i ok. 2,3 mld dol w zakup. W tym czasie Orlen Lietuva wypracowała łącznie ok. 1 mld dol zysku.