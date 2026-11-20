Ceny gazu w Europie idą w górę w piątek. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie, dostawy z Norwegii zmalały. Do tego prognozy pogody przewidują chłodniejszą aurę - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie idą w górę w piątek. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie, dostawy z Norwegii zmalały. Do tego prognozy pogody przewidują chłodniejszą aurę - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 2,5 proc. do 86,55 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 3 proc. W ujęciu tygodniowym ceny gazu zmierzają do zaliczenia niewielkiego spadku, ale notowania tego paliwa są i tak ponad 2-krotnie wyższe niż w ubiegłym roku. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie, a dostawy gazu z Norwegii zmalały. Do tego prognozy pogody przewidują chłodniejszą aurę.

Przepływy gazu ziemnego z Norwegii, największego europejskiego źródła dostaw tego paliwa gazociągami, są poniżej normy, a perspektywy eksportu gazu z krajów Zatoki Perskiej pozostają nadal niepewne.

Prezydent się nie spieszy, a zapasy mamy niewielkie

Prezydent USA Donald Trump powiedział portalowi Axios, że "nie spieszy się z żadną decyzją ws. Iranu".

Zachodni oficjele ocenili, że w ostatnich dniach wzrosło ryzyko, iż USA przeprowadzą kolejną rundę masowych ataków na Iran, w miarę jak obie strony zaostrzyły swoje stanowiska.

Prezydent USA rozważa takie działania wobec Iranu, ale nie podjął jeszcze decyzji, czy wydać rozkaz ataków na Iran. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu wywiera na niego presję, aby działał szybko.

Niemcy mają pustawe magazyny

Tymczasem Europa weszła w obecny sezon grzewczy z niższymi niż zwykle zapasami gazu w swoich magazynach. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 70 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 88 proc. W magazynach znajduje się obecnie 792,08 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 57,1 proc., a średnia 5-letnia to 87,8 proc. We Francji to 75,5 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 93,1 proc. Analitycy informują tymczasem, że prognozy pogody przewidują chłodniejszą i mniej wietrzną aurę w nadchodzących dniach w Europie, a to oznacza potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz do ogrzewania.

Eksperci Energy Aspects Ltd. podwyższyli swoje szacunki cen gazu na resztę obecnego sezonu zimowego o 3 euro za MWh, do 96 euro.

"Łagodniejsza pogoda w tym tygodniu przynosi rynkom gazu jedynie chwilową ulgę" - napisała w rynkowej nocie Erisa Pasko, analityczka Energy Aspects.