Węgiel jako paliwo w energetyce zawodowej będzie zasadny tak długo, jak będzie to pragmatyczne, jak długo będą mogły funkcjonować elektrownie węglowe i będzie paliwo lokalnie lub na świecie - ocenił w piątek prezes Taurona Grzegorz Lot.

Węgiel jako paliwo w energetyce zawodowej będzie zasadny tak długo, jak będzie to pragmatyczne, jak długo będą mogły funkcjonować elektrownie węglowe i będzie paliwo lokalnie lub na świecie - ocenił w piątek prezes Taurona Grzegorz Lot.

Prezes Lot w trakcie III Forum Sprawiedliwej Transformacji w Katowicach był pytany m.in., czy transformacja energetyczna może stać się jednym z motorów rozwoju gospodarczego woj. śląskiego. Odpowiedział, że nie ma transformacji i rozwoju bez tanich energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych. Przypomniał, że firma historycznie była oparta na energetyce konwencjonalnej, kopalniach oraz dystrybucji.

Obecnie Tauron nie ma żadnej kopalni, a rdzeniem biznesu jest sieć dystrybucyjna i 6 mln klientów. W ramach transformacji koncern wydaje do 2035 r. 65 mld zł na sieć oraz ok. 30 mld zł na OZE i magazyny energii, chcąc do 2050 r. podwoić wolumen energii dystrybuowanej swoimi sieciami. Za “krytyczny czynnik sukcesu“ Lot uznał transformację przemysłu akcentując, że tylko w razie jej powodzenia sens ma wydawanie tak dużych pieniędzy na sieć dystrybucyjną.

- Zresztą nasze lokalne współprace służą temu, żeby tak budować infrastrukturę i przygotowywać tereny, żeby tutaj osiedlały się bądź rozwijały nowe biznesy - zadeklarował.

Przywołał też znaczne inwestycje Taurona w wytwarzanie: źródła wytwórcze oparte o wiatr na lądzie, powiązane z fotowoltaiką i magazynami energii.

- A w międzyczasie gwarantujemy stabilizację tego systemu przez energetykę konwencjonalną. Często jestem w tym miejscu pytany, jak długo będzie węgiel w energii zasadny? Tak długo, jak będzie potrzeba - stwierdził. - Nikt nie spodziewał się takiej sytuacji, która ma miejsce. Tak długo (węgiel - PAP) będzie potrzebny, jak długo te elektrownie będą mogły funkcjonować i będzie paliwo, czy tutaj lokalnie, czy na świecie. Będzie to wykorzystywane, bo to jest pragmatyczne, rozsądne - ocenił Lot przypominając, że blok węglowy 910 MW w Jaworznie może fizycznie działać do 2060 r., blok 460 MW w Łagiszy do 2030-35 r., a bloki klasy 200 MW wygrywają kolejne aukcje mocy z perspektywą pracy do 2028-30 r.

- To nie jest aktywo, które będzie budowało strategię energetyczną Polski, ale w okresie transformacji musi węgiel być wykorzystany - podkreślił Lot przypominając jednocześnie, że transformując firmę w każdej swojej lokalizacji węglowej, Tauron przygotowuje i prowadzi nowe inwestycje (głównie gazowe, ale też oparte o odpady, OZE i magazyny), sięgające w samym woj. śląskim 25 mld zł.