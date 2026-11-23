Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) opublikowały oświadczenie, w którym dementują informacje pojawiające się po nagraniu podcastu w jednej ze stacji radiowych i w publikacjach internetowych. Spółka zapewnia, że umowa z konsorcjum Westinghouse-Bechtel była negocjowana z udziałem Prokuratorii Generalnej RP, a zgłaszane przez wykonawców koszty są weryfikowane, a nie automatycznie akceptowane.

Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) opublikowały oświadczenie, w którym dementują informacje pojawiające się po nagraniu podcastu w jednej ze stacji radiowych i w publikacjach internetowych. Spółka zapewnia, że umowa z konsorcjum Westinghouse-Bechtel była negocjowana z udziałem Prokuratorii Generalnej RP, a zgłaszane przez wykonawców koszty są weryfikowane, a nie automatycznie akceptowane.

Co dementuje spółka PEJ?

W komunikacie spółka odnosi się do zarzutów dotyczących sposobu zawarcia umowy EDA (Engineering Development Agreement), rozliczania kosztów oraz rzekomego opóźnienia w podpisaniu umowy na zaliczki dla tzw. Long Lead Items (LLI), czyli komponentów o długim czasie produkcji.

„Nieprawdą jest, że obowiązująca od 2025 r. umowa EDA, na podstawie której prowadzone są prace projektowe i przygotowawcze inwestycji, została podpisana w brzmieniu zaproponowanym przez amerykańskie firmy.”

PEJ podkreślają, że przed jej zawarciem prowadzono wielomiesięczne negocjacje, a od sierpnia 2024 r. spółka współpracowała w tym zakresie z Prokuratorią Generalną RP. Zdaniem PEJ organ ten — wraz z kancelariami prawnymi mającymi doświadczenie w sektorze jądrowym — wspiera też negocjacje docelowej umowy EPC na budowę elektrowni.

„Nieprawdą jest również, że wydatki zgłaszane przez wykonawców były automatycznie akceptowane przez Spółkę.”

Spółka zaznacza, że każdy koszt ma być sprawdzany pod kątem związku z projektem, zasadności i dokumentacji. „Sam fakt zgłoszenia wydatku przez wykonawcę nie oznacza obowiązku jego pokrycia przez Spółkę PEJ” — czytamy w oświadczeniu.

Umowa EPC w negocjacjach

PEJ informują, że negocjacje kontraktu EPC — obejmującego budowę elektrowni — trwają od sierpnia 2025 r. Ich celem jest zawarcie umowy „po osiągnięciu satysfakcjonujących warunków”, zabezpieczających interesy Skarbu Państwa, spółki i inwestycji.

W oświadczeniu spółka potwierdza, że uzgodniono już „kluczowe warunki komercyjne i prawne”, choć nie precyzuje, jakie konkretnie postanowienia zostały ustalone ani kiedy kontrakt ma zostać podpisany. Wcześniejsze relacje rynkowe wskazywały, że PEJ dążyły do zakończenia negocjacji do końca 2026 r., a podpisanie dokumentu mogłoby nastąpić w 2027 r.

Sprawa komponentów LLI

Spółka zaprzecza też informacji o opóźnieniu podpisania umowy na zaliczki dotyczące komponentów LLI, która miała rzekomo zostać zawarta w pierwszym tygodniu listopada w Warszawie.

„Nie znajduje potwierdzenia także informacja o opóźnieniu podpisania »umowy na zaliczki dotyczące LLI – Long Lead Items« (czyli komponenty o długim okresie dostawy), która miała zostać rzekomo podpisana w pierwszym tygodniu listopada w Warszawie.”

PEJ wskazują, że już w październiku zleciły Westinghouse rozpoczęcie procesu zamawiania komponentów LLI dla pierwszego reaktora elektrowni na Pomorzu. Westinghouse poinformował następnie o skierowaniu wstępnych zleceń do czterech polskich dostawców: Energomontażu-Północ Gdynia, FAMAK, Mostostalu Kielce i Mostostalu Kraków.

W połowie listopada PEJ i konsorcjum Westinghouse-Bechtel podpisały list intencyjny dotyczący rozszerzenia zakresu umowy EDA o uruchomienie zakupów kolejnej partii LLI, w tym obudów bezpieczeństwa reaktorów AP1000.

Reakcja na ustalenia NIK

W oświadczeniu PEJ odnoszą się również do kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w 2025 r. Spółka przyznaje, że wdrożyła rekomendacje NIK dotyczące Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w latach 2020–2024.

„Wskazane przez NIK nieprawidłowości w zakresie ochrony interesów Skarbu Państwa dotyczyły nieobowiązującej już umowy ESC, zawartej w 2023 r., w negocjowaniu której nie uczestniczyła Prokuratoria Generalna RP.”

PEJ dodają, że kontrolerzy zwrócili uwagę na potrzebę opracowania kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, która ma objąć kluczowe procesy kadrowe w spółce.

Co dalej z projektem?

Zdaniem PEJ inwestycja jest prowadzona zgodnie z przyjętą metodyką zarządczą, podlega nadzorowi na poziomie spółki i administracji rządowej oraz regularnemu raportowaniu. Spółka wskazuje na kolejne kamienie milowe: zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną, uruchamianie zamówień na komponenty LLI, postępujące procesy pozwoleniowe oraz negocjacje umowy EPC.

„Nadrzędnym celem Spółki PEJ pozostaje terminowa, bezpieczna i efektywna kosztowo realizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.”

Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w Lubiatowie-Kopalinie na Pomorzu, a jej pierwszy blok ma bazować na technologii Westinghouse AP1000.