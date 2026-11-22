Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, w gminie Choczewo na Pomorzu. Będzie się składać z trzech reaktorów o łącznej mocy ok. 3,75 GWe. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powstaje w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, w gminie Choczewo na Pomorzu. Będzie się składać z trzech reaktorów o łącznej mocy ok. 3,75 GWe. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

Polskie Elektrownie Jądrowe zawarły już blisko pół tysiąca kontraktów z krajowymi firmami o łącznej wartości szacowanej na 1,25 mld zł. Kolejne ponad 1 mld zł przypada na umowy podpisane przez generalnego wykonawcę – firmę Bechtel.

Zaktualizowany we wrześniu Program polskiej energetyki jądrowej zakłada, że przy tej budowie udział polskich firm ma osiągnąć ok. 40 proc. wartości projektu. W przypadku kolejnych bloków, wraz ze wzrostem kompetencji, doświadczenia i liczby certyfikowanych przedsiębiorstw, local content może wzrosnąć nawet do ok. 70 proc.

Budowa elektrowni jądrowych to jeden z największych programów przemysłowych i technologicznych realizowanych w Polsce od dekad.