Enea uruchamia drugą edycję konkursu #MałyWielkiKlub, którego celem jest wsparcie, klubów sportowych szkolących dzieci i młodzież. Po sukcesie premiery, firma zwiększa wydajność projektu. Tym razem sprzęt sportowy o wartości do 10 tys. zł netto otrzyma aż 50 klubów z całego Polski.

Enea uruchamia drugą edycję konkursu #MałyWielkiKlub, którego celem jest wsparcie, klubów sportowych szkolących dzieci i młodzież. Po sukcesie premiery, firma zwiększa wydajność projektu. Tym razem sprzęt sportowy o wartości do 10 tys. zł netto otrzyma aż 50 klubów z całego Polski.

#MałyWielkiKlub do inicjatyw głównych do organizacji, które często są pierwszymi kontaktami z dziećmi i młodzieżą ze sportem. Lokalne kluby nie tylko rozwijają sportowe talenty, ale także systematyczność, zdrowej opieki i współpracy oraz integrują mieszkańców wokół wspólnych aktywności. Zgłoszenia mogą nadsyłać uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby działające w formie stowarzyszeń, których statut nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem uczestnictwa jest siedziba klubu w największej miejscowości do 150 tys. mieszkańcy.

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https://energiapress.pl/news/6117/enea-zwieksza-wsparcie-dla-sportu-rusza-druga-edycja-konkursu-malywielkiklub