Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), łączna produkcja energii od początku roku do października wyniosła 145,2 TWh. Był to wzrost produkcji o 6,05 proc. rok do roku.

W samym październiku 2026 roku produkcja energii wyniosła 14,9 TWh. Oznacza to wzrost o 3,23 proc. rok do roku.

Większość energii nadal z węgla

PSE podały także procentowy udział źródeł wytwórczych w październiku. Zdecydowanie przeważał tu węgiel. Dużo niższy był udział odnawialnych źródeł energii.

Węgiel kamienny – 44 proc.

Węgiel brunatny – 21 proc.

Wiatr – 15 proc.

Słońce – 11 proc.

Gaz – 8 proc.

Woda – 1 proc.

Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 0,75 proc. w skali roku. W październiku wyniosło ono 14,5 TWh.