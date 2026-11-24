65 proc. energii nadal pochodzi z węgla. Tak mówią dane za październik
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w październiku.
fot: Tauron
Elektrownia Jaworzno
fot: Tauron
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w październiku.
Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), łączna produkcja energii od początku roku do października wyniosła 145,2 TWh. Był to wzrost produkcji o 6,05 proc. rok do roku.
W samym październiku 2026 roku produkcja energii wyniosła 14,9 TWh. Oznacza to wzrost o 3,23 proc. rok do roku.
Większość energii nadal z węgla
PSE podały także procentowy udział źródeł wytwórczych w październiku. Zdecydowanie przeważał tu węgiel. Dużo niższy był udział odnawialnych źródeł energii.
- Węgiel kamienny – 44 proc.
- Węgiel brunatny – 21 proc.
- Wiatr – 15 proc.
- Słońce – 11 proc.
- Gaz – 8 proc.
- Woda – 1 proc.
Krajowe zużycie energii elektrycznej spadło o 0,75 proc. w skali roku. W październiku wyniosło ono 14,5 TWh.