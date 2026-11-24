Wypełnienie magazynów gazu w Polsce spadło do 95 proc.
Wypełnienie magazynów gazu w Polsce spadło do 95 proc. według stanu na 23 listopada - poinformował na stronie internetowej Gas Storage Poland.
fot: Pixabay.com
Kurczą się dostawy gazu i ropy
fot: Pixabay.com
Wypełnienie magazynów gazu w Polsce spadło do 95 proc. według stanu na 23 listopada - poinformował na stronie internetowej Gas Storage Poland.
Gas Storage Poland rozpoczął odbudowę stanów magazynowych po tym, jak ok. 22 kwietnia osiągnięto minima na poziomie 42 proc.
22 września 2025 roku poziom wypełnienia magazynów osiągnął w Polsce 100 proc. Od tego momentu stan napełnienia spada.