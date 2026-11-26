Orlen uruchomił wydobycie z sześciu odwiertów na Podkarpaciu, które łącznie dostarczą ponad 500 mln metrów sześc. gazu ziemnego. Już w pierwszym roku eksploatacji odwierty na złożach Zabiała i Kulno wyprodukują odpowiednio do 55 mln i 23 mln metrów sześc. surowca - poinformował w czwartek koncern.

Orlen uruchomił wydobycie z sześciu odwiertów na Podkarpaciu, które łącznie dostarczą ponad 500 mln metrów sześc. gazu ziemnego. Już w pierwszym roku eksploatacji odwierty na złożach Zabiała i Kulno wyprodukują odpowiednio do 55 mln i 23 mln metrów sześc. surowca - poinformował w czwartek koncern.

Trzy odwierty na złożu Zabiała w powiecie lubaczowskim będą dostarczać gaz do Kopalni Gazu Ziemnego Lubaczów, a trzy kolejne, na złożu Kulno w powiecie leżajskim, będą kierowały gaz do Kopalni Gazu Ziemnego Żołynia.

Z obu lokalizacji surowiec będzie trafiał do sieci przesyłowej.

"Inwestycje takie jak Zabiała czy Kulno pokazują, że nadal, dzięki przemyślanym projektom realizowanym w pobliżu już istniejącej infrastruktury, możemy pracować nad utrzymaniem, a nawet zwiększeniem krajowego wydobycia" - podkreślił wiceprezes Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie koncernu.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że takie przedsięwzięcia Orlenu, jak na Podkarpaciu związane są z bezpieczeństwem energetycznym i surowcowym Polski. Wspomniał przy tym, że dostęp do gazu ziemnego jest kluczowy - stanowi on 17 proc. zużywanej w kraju energii pierwotnej, przy czym surowiec ten używany w wielu gałęziach przemysłu, jak np. produkcja nawozów sztucznych czy petrochemia.

Sięgają po nowe złoża w pobliżu już istniejącej infrastruktury

Orlen podkreślił, że sięga po nowe złoża znajdujące się w pobliżu już istniejącej infrastruktury, których zagospodarowanie jest możliwe i uzasadnione ekonomicznie dzięki bliskości istniejących obiektów wydobywczych i infrastruktury przesyłowej.

"To istotne, ponieważ wiele większych i łatwiej dostępnych złóż zostało już zagospodarowanych lub wyeksploatowanych w trakcie 170 lat pozyskiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce" - wyjaśnił koncern.

Oba te surowce - jak dodał koncern - "nadal odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce, nie tylko jako źródło energii, lecz także jako surowiec dla przemysłu". Koncern dodał, że w 2025 r. przekazał gminom i powiatom ponad 245 mln zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku od nieruchomości związanych z działalnością upstream.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Koncern rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Według Państwowego Instytutu Geologicznego, w 2025 r. wydobycie gazu ziemnego w Polsce ze złóż o zasobach udokumentowanych wynosiło 4,6 mld metrów sześc.

Orlen informował wtedy, że jego krajowe wydobycie tego surowca to blisko 3,5 mld metrów sześc. Koncern zapowiadał przy tym, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny jego produkcja będzie systematycznie rosła, aby osiągnąć 4 mld metrów sześc. w 2030 r.