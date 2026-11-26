Senat w czwartek zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy, w którym zaproponowano zmniejszenie minimalnej odległości turbin wiatrowych od budynków do 500 m.

Zaproponowano także minimalną odległość 1500 m od parków narodowych i 500 m od obszarów Natura 2000

Senat w czwartek zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy, w którym zaproponowano zmniejszenie minimalnej odległości turbin wiatrowych od budynków do 500 m.

Za głosowało 64 senatorów, a 27 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Chodzi o senacki projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

“Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2023 r. w sposób niewystarczający zliberalizowała zasadę odległościową. Zastosowanie tzw. zasady 700 m nadal nie pozwoliło na pełne otwarcie projektów wiatrakowych, które przeszły etap planistyczny i mogły zostać wybudowane w szybszym tempie“ - wskazali inicjatorzy projektu w uzasadnieniu.

W projekcie zaproponowano zniesienie generalnej zasady “10h“, czyli odległości od zabudowań równej dziesięciokrotności wysokości turbiny z wirnikiem.

“Dodatkowo przepisy nowelizacji stanowią, że odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych i budynków o funkcji mieszanej (...) nigdy nie może być mniejsza niż 500 m. Przepis wyznacza zatem nową, minimalną odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych - tj. 500 m, co stanowi dalszą liberalizację omawianych zasad względem obecnie przyjętej minimalnej odległości ustawowej na poziomie 700 m“ - podano. Zaproponowano także minimalną odległość 1500 m od parków narodowych i 500 m od obszarów Natura 2000.