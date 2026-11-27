Rada nadzorcza grupy Tauron Polska Energia powołała Karolinę Muchę-Kuś i Krzysztofa Michalskiego na stanowiska wiceprezesów - podała w czwartek spółka.

Rada nadzorcza grupy Tauron Polska Energia powołała Karolinę Muchę-Kuś i Krzysztofa Michalskiego na stanowiska wiceprezesów - podała w czwartek spółka.

"Rada nadzorcza (...) podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 grudnia 2026 roku Karoliny Muchy-Kuś na stanowisko wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i regulacji oraz Krzysztofa Michalskiego z dniem 1 stycznia 2027 r. na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlu" - podano w informacji.

Karolina Mucha-Kuś od maja 2024 r. pełni w Tauronie funkcję dyrektora wykonawczego ds. strategii, ESG i regulacji a od lipca 2025 r. - funkcję pełnomocniczki ds. równego traktowania. W okresie luty-marzec 2024 r. ani Karolina Mucha-Kuś pełniła obowiązki prezesa grupy.

Krzysztof Michalski od 2025 r. jest prezesem PreZero Bielsko-Biała. W latach 2018-2025 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Aqua S.A. Bielsko-Biała. Jest także wykładowcą akademickim w dziedzinie ekonomii.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców. (PAP) kawa/ drag/