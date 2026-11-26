OPEC Grudziądz, w którym prawie od roku działa pierwsza w Polsce instalacja wytwarzania ciepła z luźnej słomy, jest wzorcowym przykładem transformacji w sektorze ciepłowniczym - ocenił w czwartek minister energii Miłosz Motyka. W firmie 25 proc. ciepła produkuje się z tego surowca.

OPEC Grudziądz, w którym prawie od roku działa pierwsza w Polsce instalacja wytwarzania ciepła z luźnej słomy, jest wzorcowym przykładem transformacji w sektorze ciepłowniczym - ocenił w czwartek minister energii Miłosz Motyka. W firmie 25 proc. ciepła produkuje się z tego surowca.

- W Grudziądzu działa elektrociepłownia, która w istotnym stopniu jest oparta o biomasę agro. Jest wzorcowym przykładem, jak może wyglądać transformacja sektora ciepłowniczego. W strategii transformacji ciepłownictwa wskazujemy na ten sektor jako ten, który będzie jednym z wiodących - powiedział na konferencji prasowej Motyka.

Minister podkreślił, że chodzi o to, żeby ciepłownictwo w Polsce, które jest oparte o paliwa kopalne, mogło się transformować, z udziałem środków zewnętrznych i krajowych obniżać ceny ciepła dla odbiorców indywidualnych. Zaznaczył, że celem jest, by w jak najmniejszym stopniu być zależnymi od importu surowców. Jego zdaniem funkcjonująca instalacja jest też przykładem odważnej decyzji samorządu, do którego należy OPEC. Zwrócił uwagę, że to samorząd w Polsce w dużej mierze odpowiada za sektor ciepłowniczy.

- Jednak nie uchylamy się od odpowiedzialności państwa. Chcemy stworzyć ramy regulacyjne tak przyjazne, aby nie tylko odwagą, ale przede wszystkim pewnością inwestycyjną samorządy mogły w swoich decyzjach kierować się w stronę biomasy i transformacji ciepłownictwa - mówił szef ME.

Minister zwrócił uwagę, że procedowane są projekty ustaw, które będą wypełniały strategię transformacji ciepłownictwa i postulaty samorządowców. Podkreślił jednocześnie, że biurokracja nie może zabijać kreatywności i obciążać samorządowców. Dodał, że wykorzystanie słomy do produkcji ciepła pozwoli rolnikom na uzyskiwanie dodatkowych dochodów.

Prezes OPEC Grudziądz Marek Dec poinformował, że instalacja wykorzystująca luźną słomę jest pierwszą i jedyną w Polsce. Słoma dostarczana jest do zakładu w balotach w formie kostek o wadze około 0,5 tony. Surowiec pochodzi od blisko 100 rolników prowadzących gospodarstwa różnej wielkości, głównie w województwie kujawsko-pomorskim, ale też w województwie pomorskim, a kontrakty na dostawę surowca zawierane są na rok. Dec poinformował, że w koszt wytworzenia paliwa ze słomy wynosi 34-35 z/GJ; w przypadku węgla jest to przeszło dwa razy więcej, a gazu - trzy razy więcej.

Grudziądzki OPEC wykorzystuje również słomę w formie peletu. Ciepło, do produkcji którego wykorzystuje się słomę luźną i pelet, stanowi 42 proc. całego ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni. Reszta ciepła uzyskiwana jest z węgla. Instalacja do produkcji ciepła z luźnej słomy została uruchomiona na początku 2026 r. Kocioł parowy o mocy 12,5 MW produkuje 360 tys. GJ ciepła rocznie, czyli 25 proc. całej produkcji ciepła w zakładzie.

Kocioł spala 30 tys. ton luźnej słomy rocznie, a baloty są jedynie rozcinane i rozluźniane. Inwestycja kosztowała 100 mln zł. Została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - po połowie w formie dotacji i pożyczki. Koncepcja instalacji została oparta na wzorcach z Danii, gdzie spala się około 2 mln t słomy rocznie. Strategia OPEC Grudziądz na lata 2025-2030 zakłada budowę kolejnego, bliźniaczego kotła na luźną słomę.