Wykorzystanie wód geotermalnych to gwarancja niezależności od wahań cen surowców i zawirowań na rynkach światowych - oceniła w piątek w wielkopolskim Turku ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Szefowa resortu złożyła wizytę w tamtejszej ciepłowni geotermalnej.

Wykorzystanie wód geotermalnych to gwarancja niezależności od wahań cen surowców i zawirowań na rynkach światowych - oceniła w piątek w wielkopolskim Turku ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Szefowa resortu złożyła wizytę w tamtejszej ciepłowni geotermalnej.

Budowa ciepłowni geotermalnej w Turku ruszyła w 2024 r. Obecnie instalacja jest przygotowywana do uruchomienia. Według danych resortu klimatu i środowiska moc cieplna instalacji w Turku wynosi 3,5 MWt. Ma ona produkować 8 716 GJ czystej energii cieplnej rocznie, co pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 11,5 tys. ton. Wizytująca w piątek inwestycję szefowa MKiŚ oceniła, że “Polska musi się rozwijać w sposób suwerenny, niezależny“. Dodała, że przebudowa systemu produkcji energii powinna opierać się o krajowe surowce i zasoby.

- Do takich właśnie należy wykorzystanie wód geotermalnych na potrzeby dostarczania mieszkańcom ciepłej wody użytkowej i ciepła systemowego. To gwarancja niezależności od wahań cen surowców i zawirowań na rynkach światowych - powiedziała Hennig-Kloska.

Całkowita wartość netto inwestycji w Turku wynosi 73,6 mln zł, z czego w ramach programu Polska Geotermia Plus Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował ją niemal 37 mln zł dotacji oraz około 36,6 mln zł pożyczki. MKiŚ podało, że w latach 2024-2026 NFOŚiGW podpisał 29 umów dotyczących dofinansowania inwestycji geotermalnych łączną kwotą 511 mln zł. W Wielkopolsce, poza Turkiem, wsparcie NFOŚiGW otrzymały także projekty w Kaliszu, Kazimierzu Biskupim i Wrześni.

Te trzy przedsięwzięcia zostały dofinansowane kwotą ponad 40,5 mln zł. Wszystkie projekty w regionie są w trakcie realizacji. Według zapowiedzi MKiŚ “planowane są kolejne możliwości finansowania przedsięwzięć wykorzystujących energię geotermalną“. W komunikacie resortu wskazano przy tym, że aktualizacja programu Polska Geotermia Plus umożliwi m.in. dofinansowanie otworów chłonnych niezbędnych do funkcjonowania istniejących ciepłowni geotermalnych.