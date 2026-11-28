Prąd z bałtyckiego wiatru ma już swoją pierwszą „autostradę" w głąb kraju. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały o zakończeniu budowy linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec – pierwszej z czterech magistrali, które dostarczą energię z morskich farm wiatrowych do odbiorców w całej Polsce.

Prąd z bałtyckiego wiatru ma już swoją pierwszą „autostradę" w głąb kraju. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały o zakończeniu budowy linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec – pierwszej z czterech magistrali, które dostarczą energię z morskich farm wiatrowych do odbiorców w całej Polsce.

Linia w pełni gotowa i działająca

Na blisko dwudziestokilometrowej linii zawieszone zostały już wszystkie przewody fazowe, a prace budowlane w terenie zakończono.

– Dziś, dzięki wykonawcy trzeciego etapu prac – firmie Alterga, możemy potwierdzić, że linia jest w pełni gotowa i działa w układzie docelowym, a energia produkowana przez pracującą morską farmę wiatrową płynie do odbiorców – przekazały 27 listopada 2026 r. PSE.

Gotowość techniczną infrastruktury – linii relacji Choczewo-Żarnowiec oraz stacji Choczewo – operator sieci potwierdził już na przełomie 2025 i 2026 roku. Pierwsza energia z bałtyckiego wiatru trafiła do KSE w lipcu 2026 r., jednak prace wykończeniowe na linii – przede wszystkim podwieszenie przewodów drugiego toru – trwały jeszcze do listopada.

Formalności na finiszu

Wykonawca zakończył wszystkie zadania w terenie. Obecnie trwa podpisywanie z właścicielami nieruchomości, przez które przebiega linia, tzw. „protokołów zejścia" – dokumentów potwierdzających zakończenie prac. Stanowią one podstawę do rozliczenia skutków inwestycji i wypłaty należnych odszkodowań. W przypadku właścicieli, którzy nie podpisali z PSE umowy służebności przesyłu, rekompensaty będą realizowane na podstawie decyzji wojewody.

Pierwsze z czterech wyprowadzeń mocy z Choczewa

Linia 400 kV Choczewo-Żarnowiec o długości ok. 19,5 km została poprowadzona ze stacji Choczewo w Osiekach Lęborskich (gmina Choczewo) do stacji Żarnowiec w gminie Krokowa. Jej przebieg objął trzy gminy: Choczewo, Gniewino i Krokowę, a trasa wiodła terenami rolnymi i leśnymi.

To pierwsze z czterech połączeń liniowych najwyższych napięć, którymi moc ze stacji Choczewo – punkt wprowadzania energii z morskich farm wiatrowych do systemu – zostanie wyprowadzona w głąb kraju. Energia z morza wprowadzana jest do nowych stacji elektroenergetycznych, skąd liniami 400 kV płynie do odbiorców w całej Polsce.

Kluczowy element transformacji energetycznej

Budowa linii umożliwia podłączenie morskich farm wiatrowych (MFW) do KSE. Za budowę samych farm odpowiadają inwestorzy, którzy planują je w polskiej strefie Morza Bałtyckiego – jednak bez infrastruktury przesyłowej tworzonej przez PSE czysty prąd z morskiego wiatru nie mógłby dotrzeć do odbiorców.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, docelowa moc MFW ma osiągnąć poziom do 17,9 GW. Ta ogromna moc zasili Krajowy System Elektroenergetyczny, zwiększając udział czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym i przyczyniając się do ochrony klimatu – więcej energii z OZE oznacza mniej CO2 w atmosferze.

Dzięki morskiej energetyce wiatrowej Pomorze ma szansę stać się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Jak podkreślają PSE, ta złożona inwestycja to niepowtarzalna szansa rozwoju dla gmin i przedsiębiorców regionu.