Energetyka

Gaz w Europie znów drożeje

Ceny gazu w Europie rosną we wtorek w związku z obawami o niskie zapasy tego paliwa w regionie przed zbliżającą się zimą - informują maklerzy.

Pap

6 października 2026, 14:40
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gas Storage Poland

Co dalej z cenami gazu?

fot: Gas Storage Poland

Ceny gazu w Europie rosną we wtorek w związku z obawami o niskie zapasy tego paliwa w regionie przed zbliżającą się zimą - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,7 proc. do 74,80 euro za MWh. Inwestorzy niepokoją się niskimi zapasami gazu na Starym Kontynencie przed zbliżającą się zimą. 

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 72,4 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 87,7 proc. W magazynach znajduje się obecnie 819,88 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 58,7 proc., a średnia 5-letnia to 86,1 proc. Kraje Starego Kontynentu muszą pozyskać więcej dostaw gazu w czasie, gdy globalna podaż tego paliwa nadal jest ograniczona, a to naraża rynki energii na dalsze wzrosty cen. 

Analitycy informują, że w ostatnim czasie handel na rynkach gazu jest niestabilny, a ceny tego paliwa w Europie poruszają się w przedziale 70-75 euro za MWh.

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