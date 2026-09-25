Śląski local content jest silny, będzie potrzebował byłych górników

Mateusz Rzeszowski: Jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna mamy prowadzimy kilka projektów, których celem jest umożliwianie reorientacji zawodowej byłym górnikom. To jest bardzo istotny element całego procesu przeobrażeń na Śląsku. Jako podmiot publiczny polecamy przedsiębiorcom, którzy mają zamiar inwestować w Polsce, na Śląsku

Mateusz Rzeszowski, dyrektor ds. inwestycji w KSSE jest przekonany, że byli pracownicy kopalń odnajdą się w nowych zawodach.

Mateusz Rzeszowski: Jako Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna mamy prowadzimy kilka projektów, których celem jest umożliwianie reorientacji zawodowej byłym górnikom. To jest bardzo istotny element całego procesu przeobrażeń na Śląsku. Jako podmiot publiczny polecamy przedsiębiorcom, którzy mają zamiar inwestować w Polsce, na Śląsku

Odbywający się w Katowicach Kongres Nowej Mobilności to jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń poświęconych przyszłości energetyki, transportu, miast i przemysłu w kontekście zrównoważonego rozwoju. 24 września głos zabrali m.in. eksperci z dziedziny local content. Pod tym terminem kryje się wartość towarów i usług wyprodukowanych lub świadczonych przez rodzime firmy. To stanowi fundament rządowej inicjatywy „Local Content. Z korzyścią dla Polski” uruchomionej w kwietniu 2026 r. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Podczas panelu ”Local Conten i globalna stawka. Jak zatrzymać wartość transformacji” głos zabrał m.in. Mateusz Rzeszowski, dyrektor ds. Inwestycji i współpracy międzynarodowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a zarazem członek Rady Ekspertów przy ONZ-cie do spraw sprawiedliwej transformacji.

Rozmawiano m.in. o kwestiach związanych z mobilnością zawodową i procesie adaptacji byłych pracowników kopalń do innowacyjnych gałęzi przemysłu. Okazuje się, że dzięki ich wiedzy technicznej, a często inżynieryjnej, śląski local content może pokazać krajowi swój potencjał.

- Ci ludzie posiadają wiedzę techniczną, która jest niezbędna w zakładach produkcyjnych znajdujących się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jako Strefa mamy prowadzimy kilka projektów, których celem jest umożliwianie reorientacji zawodowej byłym górnikom. To jest bardzo istotny element całego procesu przeobrażeń na Śląsku. Jako podmiot publiczny polecamy przedsiębiorcom, którzy mają zamiar inwestować w Polsce, na Śląsku, takie osoby i oni są tym bardzo zainteresowani. Kultura pracy ma ogromne znaczenie i tu, w regionie, jest ten etos pracy wciąż obecny – podkreślił Mateusz Rzeszowski.

W ub. tygodniu gościła na Śląsku delegacja rządowa z Korei Południowej.

- Polska jako jedyny kraj Europy, a Śląsk najbardziej, jest bliski ich sercu z punktu widzenia podejścia ludzi do pracy i pietyzmu z jakim jest ona przez nich wykonywana. Taka kadra może wesprzeć zagranicznych inwestorów – dodał przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Podkreślił również, że nasz regionalny local content na tle reszty Polski plasuje się na wysokiej pozycji.

- Polmotors, to dla przykładu spółka rodzinna, która powstała praktycznie od zera w Bielsku-Białej, a obecnie prężnie się rozwija oferując własne produkty – wskazał konkretny przykład.

Dodajmy, że firma posiada już trzy zakłady produkcyjne i zatrudnia ponad 1000 pracowników. Ma w swej ofercie 700 produktów w produkcji seryjnej, produkuje także 120 mln części rocznie przetwarzając 105 tys. ton stali rocznie.

Zdaniem Mateusza Rzeszowskiego osoby chcące zmienić górniczy fach i poświęcić się zawodowo nowoczesnym technologiom stoją przed ogromną szansą.