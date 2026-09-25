Domański: Polsce nie grozi wysoka inflacja

Z powodu wysokich cen paliw poziom inflacji może się przejściowo podnieść, ale Polsce nie grozi powrót do inflacji kilkunastoprocentowej - ocenił w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Z powodu wysokich cen paliw poziom inflacji może się przejściowo podnieść, ale Polsce nie grozi powrót do inflacji kilkunastoprocentowej - ocenił w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

- Nie będę spekulował na temat październikowego odczytu inflacji. Dużo zależy od cen paliw. Ale chciałbym Polaków uspokoić - nawet jeśli inflacja będzie przejściowo odrobinę wyższa, to nie ma mowy o powrocie do tego, czego doświadczyliśmy za rządów PiS, bo w szczycie inflacji sięgała ona 18 proc. (...) W mojej ocenie z taką sytuacją nie będziemy mieli do czynienia, bo sytuacja gospodarcza jest zupełnie inna - powiedział szef resortu finansów w TVN24.

Domański dodał, że ceny paliwa mogłyby być niższe dzięki obniżeniu podatków na paliwa, ale niezbędne jest do tego jak najszybsze podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego drugiej ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jak zauważył, zrekompensowałby on niższe wpływy do budżetu państwa.

- Nie wiem kto i w jakich okolicznościach panu prezydentowi podszeptuje sprzeciw wobec tej ustawy, (...) dzięki której moglibyśmy obniżyć ceny na stacjach benzynowych. Uważam, że prezydent powinien tę ustawę podpisać natychmiast. Nie ma chwili do stracenia. Te zyski są wciąż przez duże koncerny generowane, a kierowcy codziennie płacą na stacjach więcej, niż by mogli - zaznaczył minister.

Paliwo Kosztuje Normalnie to projekt nieprzemyślany

Domański ocenił również, prezydencki projekt ustawy "Paliwo Kosztuje Normalnie", mający na celu obniżenie cen paliw, jest "nieprzemyślany".

- To są rozwiązania, które zostały zastosowane przez Orlen w 2023 roku pod rządami pana Obajtka i które doprowadziły do tego, że paliwa na stajach zabrakło - podkreślił.

W czwartek Senat nie zaproponował poprawek do drugiej ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy "Ceny Paliwa Niżej". Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego.