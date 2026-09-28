Nowe pracownie kształcenia zawodowego powstaną w zabrzańskich szkołach. Chodzi m. in. o dostosowanie ich do wyzwań związanych z transformacją.

Nowe pracownie kształcenia zawodowego powstaną w zabrzańskich szkołach. Chodzi m. in. o dostosowanie ich do wyzwań związanych z transformacją.

Jak informuje zabrzański Urząd Miasta, nowe pracownie powstaną w trzech szkołach i jednej placówce oświatowej. Mowa o Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Centrum Edukacji, Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.

Pracownie mają zostać wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Celem jest dostosowanie placówek do wyzwań związanych z przemianami gospodarczo-społecznymi zachodzącymi na terenach pogórniczych. Wsparciem objęte zostaną pracownie związane m. in. z kierunkami:

technik informatyk,

technik OZE,

technik elektronik,

technik mechanik

Rozwijane mają być kierunki zawodowe dostosowane do najszybciej rozwijających się branż i nowoczesnych technologii w regionie.

- Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie także rozwój współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku lokalnym i regionalnym. Wykorzystanie potencjału przedsiębiorców ma umożliwić jeszcze lepsze powiązanie procesu kształcenia z rzeczywistymi potrzebami pracodawców – podaje Urząd Miasta w Zabrzu.

Wartość projektu to 7,34 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 6,24 mln zł (w tym 5,51 mln zł ze środków unijnych oraz 734 tys. zł z budżetu państwa). Projekt realizowany będzie do 30 września 2029 roku.