Od węgla do IT. Nowoczesne pracownie w zabrzańskich szkołach zawodowych
Nowe pracownie kształcenia zawodowego powstaną w zabrzańskich szkołach. Chodzi m. in. o dostosowanie ich do wyzwań związanych z transformacją.
fot: Andrzej Bęben/ARC
Nowe pracownie w zabrzańskich szkołach.
fot: Andrzej Bęben/ARC
Nowe pracownie kształcenia zawodowego powstaną w zabrzańskich szkołach. Chodzi m. in. o dostosowanie ich do wyzwań związanych z transformacją.
Jak informuje zabrzański Urząd Miasta, nowe pracownie powstaną w trzech szkołach i jednej placówce oświatowej. Mowa o Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Centrum Edukacji, Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.
Pracownie mają zostać wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Celem jest dostosowanie placówek do wyzwań związanych z przemianami gospodarczo-społecznymi zachodzącymi na terenach pogórniczych. Wsparciem objęte zostaną pracownie związane m. in. z kierunkami:
- technik informatyk,
- technik OZE,
- technik elektronik,
- technik mechanik
Rozwijane mają być kierunki zawodowe dostosowane do najszybciej rozwijających się branż i nowoczesnych technologii w regionie.
- Ważnym elementem przedsięwzięcia będzie także rozwój współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku lokalnym i regionalnym. Wykorzystanie potencjału przedsiębiorców ma umożliwić jeszcze lepsze powiązanie procesu kształcenia z rzeczywistymi potrzebami pracodawców – podaje Urząd Miasta w Zabrzu.
Wartość projektu to 7,34 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 6,24 mln zł (w tym 5,51 mln zł ze środków unijnych oraz 734 tys. zł z budżetu państwa). Projekt realizowany będzie do 30 września 2029 roku.