Zmiany w akcjonariacie Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają doprowadzić do jej wzmocnienia, również w sensie finansowym, aby mogła działać na międzynarodowym rynku - powiedział w poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Zmiany w akcjonariacie Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają doprowadzić do jej wzmocnienia, również w sensie finansowym, aby mogła działać na międzynarodowym rynku - powiedział w poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

- My mówimy o tym, żeby wzmocnić Polską Grupę Zbrojeniową w wymiarze akcjonariatu. Mówimy o tym, żeby to wzmocnienie było powiązane ewidentnie z efektami synergii, zarówno takimi związanymi z profilem działalności, ale również ze wzmacnianiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod kątem finansowym - powiedział Balczun podczas Forum Polskich Dostawców "Energia z Polski. Local First".

Podkreślił, że na razie zmiany w akcjonariacie PGZ są przedmiotem dyskusji i "nie ma żadnych konkretnych wskazań dotyczących takiego czy innego podmiotu".

Dodał, że wzmocnienie finansowe spółki jest potrzebne dlatego, że "wszyscy liczymy na to, że do tej wojny nie dojdzie, że nasze inwestycje, potencjał od odstraszania będą wystarczające, żeby nikomu do głowy nie przyszło myśleć o tym, żeby nas fizycznie, kinetycznie zaatakować".

Według Balczuna, żeby PGZ mógł funkcjonować w dłuższym horyzoncie, musi myśleć o tym, żeby stać się koncernem międzynarodowym, który będzie znany na świecie i który będzie eksportował na całym świat.

Musi być wzmocniony kapitałowo

- Żeby to zrobić, musi być wzmocniony kapitałowo, finansowo, musi mieć zdolność do pozyskiwania długu, itd. - mówił minister.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że łączna wartość inwestycji w zwiększanie zdolności produkcyjnych PGZ i spółek z Grupy PGZ, współfinansowanych ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, wynosi ok. 9,9 mld zł.

Balczun mówił wcześniej, że MAP chce w przyszłym roku "uporządkować" akcjonariat PGZ. Według niego, większy potencjał synergii oraz lepsze perspektywy współpracy pomiędzy spółkami zapewni scenariusz, w którym do akcjonariatu PGZ przystąpiłoby kilka podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.