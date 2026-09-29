W czwartek, 1 października, w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku odbędzie się finał projektu „Jastrzębie 1980. Śląska droga do Solidarności”.

W czwartek, 1 października, w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku odbędzie się finał projektu „Jastrzębie 1980. Śląska droga do Solidarności”.

Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie SWT i rybnicki Teatr Powrotów. Jak piszą organizatorzy, wydarzenie ma być poświęcone ludziom, emocjom i doświadczeniom, które towarzyszyły strajkom sierpnia i początku września 1980 roku oraz podpisaniu Porozumienia Jastrzębskiego. Celem jest oddanie głosu uczestnikom tych historycznych wydarzeń.

- Usłyszycie autentyczne wypowiedzi świadków i uczestników tamtych wydarzeń. Ich wspomnienia pozwalają zobaczyć rok 1980 nie tylko jako wielką historię, ale również jako historię codzienności: pracy, rodzin, strachu, nadziei, solidarności i poczucia, że razem można coś zmienić – podają organizatorzy.

Każdy gość przy wejściu otrzyma mapę prowadzącą przez kolejne części wydarzenia - wystawę, fotografie i materiały archiwalne, nagrania historii mówionej, działania performatywne oraz miejsca do rozmowy i refleksji.

Porozmawiaj ze świadkiem historii

W czasie wydarzenia będzie można również porozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń i posłuchać ich historii.

- Całość wzbogaci strefa dialogu – spokojna przestrzeń do rozmowy między pokoleniami, wymiany wspomnień i zastanowienia się nad tym, czym solidarność, wspólnota, godność pracy czy odwaga znaczą dla nas dzisiaj – piszą organizatorzy.



Wydarzenie w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku rozpocznie się 1 października i potrwa w godz. 16-21. Zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra. Wielkie Rocznice” – Edycja 2026.