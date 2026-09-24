Wernisaż fotografii kopalni "Wujek"

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Kowalczyk „Zanim pójdziesz dalej, należy się pożegnać”. Odbędzie się on 30 września 2026 r. o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka”.

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Agnieszki Kowalczyk „Zanim pójdziesz dalej, należy się pożegnać”. Odbędzie się on 30 września 2026 r. o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka”.

Wystawa jest fotograficznym pożegnaniem autorki z przestrzenią kopalni „Wujek”, która przechodzi do historii. Przez sześć ostatnich lat, przed zamknięciem kopalni, Agnieszka Kowalczyk dokumentowała z aparatem kopalniany krajobraz. Jej fotografie są próbą zatrzymania tego, co znika i symbolicznym pożegnaniem z miejscem, które jest jednocześnie zwyczajne i naznaczone historią. To spojrzenie z zewnątrz na świat, który współtworzył śląską tożsamość.

W komentarzu do wystawy autorka wyznaje:

„To jest pożegnanie. Nie lament, nie płacz, nie żałość, ani żal. Po prostu pożegnanie. Pożegnanie ze światem, w którym wyrośliśmy, ze Śląskiem, jaki znamy, z rytmem dnia wyznaczanym dzienną lub nocną szychtą, z tożsamością opartą na przewidywalnym schemacie i tradycyjnych wartościach, z duszącym zapachem palonego węgla, brudem sadzy na butach i smrodem we włosach. Górnictwo likwiduje się od dawna i proces ten potrwa jeszcze jakiś czas. Ale w którymś momencie trzeba wyznaczyć symboliczną granicę. Jakiś moment trzeba wybrać, żeby stanąć w drzwiach domu i pomachać na pożegnanie. Dla mnie tym momentem jest zamknięcie kopalni »Wujek«.”

Na oprowadzanie kuratorskie po wystawie zapraszamy 15 października 2026 r., godz. 17:00.

Ekspozycja będzie czynna w ŚCWiS do końca października 2026 r.