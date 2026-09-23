Morze bez tłumów. Bałtyk poza wakacyjnym sezonem

Bałtyk poza sezonem ma zupełnie inny rytm. Bez wakacyjnego tłoku, kolejek i pełnych promenad łatwiej zwolnić, odpocząć i naprawdę poczuć nadmorski klimat. Wiosną i jesienią morze przyciąga przede wszystkim tych, którzy szukają spokoju, przestrzeni i kilku dni z dala od codziennego pośpiechu.

Bałtyk poza sezonem ma zupełnie inny rytm. Bez wakacyjnego tłoku, kolejek i pełnych promenad łatwiej zwolnić, odpocząć i naprawdę poczuć nadmorski klimat. Wiosną i jesienią morze przyciąga przede wszystkim tych, którzy szukają spokoju, przestrzeni i kilku dni z dala od codziennego pośpiechu.

To właśnie wtedy nadmorskie miejscowości pokazują swoje spokojniejsze oblicze. Plaże pustoszeją, na deptakach robi się luźniej, a długi spacer brzegiem morza przestaje być jedynie dodatkiem do urlopu i staje się jego najważniejszą częścią. Chłodniejsze dni można z kolei wykorzystać na odpoczynek w basenie, saunie czy jacuzzi albo na zabiegi relaksacyjne i regeneracyjne.

Jesień nad Bałtykiem ma w sobie coś szczególnego. Powietrze staje się rześkie, morze bardziej surowe, a długie spacery pozwalają naprawdę oderwać się od codzienności. Wiosną krajobraz wygląda inaczej - dni są coraz dłuższe, wraca więcej światła, a nadmorskie trasy ponownie zachęcają do spacerów, nordic walkingu czy wycieczek rowerowych.

Właśnie na taki spokojniejszy wypoczynek poza szczytem sezonu stawiają Hotele*** NAT w Sarbinowie i Świnoujściu. Oba obiekty łączą pobyt nad morzem z możliwością korzystania ze stref basenowych, saun, jacuzzi oraz bazy zabiegowej. Dzięki temu wyjazd nie musi być uzależniony od pogody, a kilka dni nad Bałtykiem może stać się przede wszystkim czasem na regenerację.

Jesień w Sarbinowie

Hotel*** NAT Sarbinowo przygotował na przełom września i października ofertę „Złota Jesień nad Bałtykiem”, dostępną od 25 września do 30 października 2026 roku.

Pakiet obejmuje dwa noclegi, dwa śniadania, dwie kolacje i jeden obiad. Po obiedzie goście mogą także liczyć na domowe ciasto oraz kawę lub herbatę.

Program pobytu został pomyślany tak, by spokojny wypoczynek połączyć również z bardziej towarzyskimi atrakcjami. Zaplanowano ognisko z pieczeniem kiełbasek i grzanym winem, a także możliwość udziału w wieczorku muzycznym.

Po spacerze nad morzem można przenieść się do hotelowej strefy basenowej. W ramach pobytu goście mogą bez limitu korzystać z krytego basenu, jacuzzi oraz sauny suchej i parowej.

Dla osób, które chcą przeznaczyć wyjazd także na regenerację, dostępne są dodatkowe pakiety zabiegowe. W ofercie znajdują się m.in. krioterapia, ultradźwięki, laser, inhalacje, pole magnetyczne, okłady borowinowe czy masaż na łóżku nefrytowym.

Na miejscu można również wypożyczyć rowery wraz z mapami tras oraz kijki do nordic walkingu. Hotel oferuje ponadto zabiegi fizykalne i relaksacyjne, a także dodatkowe pakiety powitalne do pokoju.

Hotel*** NAT Sarbinowo

tel. +48 572 663 264, +48 94 316 55 29

e-mail: sarbinowo@nat.pl



Wiosenny pobyt w Świnoujściu

Na inny charakter wypoczynku można postawić w Świnoujściu. Od 28 lutego do 25 czerwca 2027 roku w Hotelu*** NAT Świnoujście obowiązuje oferta „DŁUŻEJ = TANIEJ”. Przy rezerwacji minimum trzech nocy goście otrzymują 5 proc. zniżki.

W cenę pobytu wchodzą noclegi oraz dwa posiłki dziennie w formie bufetu.

Goście mogą również bez dodatkowych opłat korzystać z krytego basenu, jacuzzi i saun.

Organizowane są także wieczorki z muzyką na żywo.

Dodatkowym elementem pobytu jest 15 proc. rabatu w hotelowej, klimatycznej kawiarni NATmorska.

Za dodatkową opłatą można skorzystać z pakietów zabiegowych. Ich ceny zaczynają się od 190 zł. Do wyboru są m.in. zestawy RELAX, SPORT, SENIOR i AKTYWNY SENIOR, a także pakiet dziesięciu wybranych zabiegów.

Hotelowa baza zabiegowa oferuje m.in. fizykoterapię, masaże oraz zabiegi relaksacyjne i rehabilitacyjne.

Hotel*** NAT Świnoujście

tel. +48 572 663 260, +48 91 823 10 00

e-mail: swinoujscie@nat.pl

Po sezonie morze smakuje inaczej

Sarbinowo i Świnoujście proponują nieco inny sposób wypoczynku, ale w obu przypadkach największą zaletą pozostaje możliwość spędzenia czasu nad morzem bez wakacyjnego pośpiechu.

Jesienią łatwiej docenić ciszę, długie spacery i odpoczynek po chłodniejszym dniu. Wiosną wraca więcej energii, światła i chęci do aktywności. W obu porach roku Bałtyk daje coś, czego latem często brakuje - przestrzeń i spokojniejsze tempo.

Dla jednych będzie to okazja do kilku dni z dala od miasta, dla innych czas na zabiegi, basen i regenerację. Są też tacy, którzy przyjadą po prostu po to, żeby przejść się pustą plażą i przez chwilę nigdzie się nie spieszyć.

I właśnie dlatego nad morze warto wracać nie tylko w wakacje.

Więcej inspiracji na posezonowy wypoczynek na www.nat.pl