Gagarin na Śląsku. Odwiedzał kopalnie i górników

Chcesz zobaczyć jak Jurij Gagarin odwiedzał Śląsk i górników? Polska Grupa Górnicza w mediach społecznościowych udostępniła archiwalne zdjęcia z tej wizyty. PGG Szuka autora tych fotografii.

Chcesz zobaczyć jak Jurij Gagarin odwiedzał Śląsk i górników? Polska Grupa Górnicza w mediach społecznościowych udostępniła archiwalne zdjęcia z tej wizyty. PGG Szuka autora tych fotografii.

Gdy 21 lipca 1961 roku o godzinie 9:10 pociąg z Jurijem Gagarinem wjechał na dworzec w Katowicach, na peronie czekał już I sekretarz KW PZPR Edward Gierek i tłumy mieszkańców. Pierwszy człowiek w kosmosie przyjechał na Górny Śląsk na zaproszenie władz PRL, w ramach obchodów centralnego Święta Odrodzenia Polski 22 Lipca.

Wizyta stała się bezprecedensową manifestacją. Gagarin poruszał się w otwartym samochodzie, pozdrawiając ludzi zgromadzonych wzdłuż trasy. Jak szacowano, na ulicach aglomeracji zebrało się ponad milion osób. W ciągu dwóch dni odwiedził Katowice, Chorzów, Rudę Śląską, Bytom i Zabrze.

Kulminacyjnym punktem pobytu był zjazd pod ziemię

W Zabrzu kosmonauta zjechał do kopalni „Pstrowski”, gdzie górnicy wręczyli mu tradycyjną lampę górniczą i rzeźbę wykonaną z węgla. Odwiedził także śląskie huty – m.in. Baildon, Zgodę i Pokój – spotykając się z załogami.

Gagarin wziął udział w oficjalnych uroczystościach państwowych na katowickim Torkacie, w towarzystwie Władysława Gomułki i przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego.

Ponieważ Katowice nie miały wówczas cywilnego lotniska zdolnego przyjąć samolotu Ił-14, 22 lipca rano kolumna ruszyła na północ. Gagarin opuścił region z lotniska Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach pod Częstochową. Tam, przy dźwiękach górniczej orkiestry, pożegnały go kolejne tysiące mieszkańców.

Jurij Gagarin – pierwszy człowiek w kosmosie

Jurij Aleksiejewicz Gagarin (ur. 9 marca 1934 w Kłuszynie, zm. 27 marca 1968 koło Kirżacza) – radziecki pilot i kosmonauta, pierwszy człowiek w przestrzeni kosmicznej.

Pochodził z prostej rodziny – ojciec był stolarzem, matka dojarką w kołchozie. Po szkole zawodowej w Lubiercach, gdzie zdobył zawód odlewnika, uczył się w technikum w Saratowie. Tam wstąpił do aeroklubu, w 1954 odbył pierwszy samodzielny lot na Jaku-18.

Ukończył Wojskową Szkołę Pilotów w Czkałowie, służył w pułku myśliwskim na dalekiej północy za kołem podbiegunowym. W 1960 trafił do pierwszej grupy 20 kandydatów na kosmonautów w Gwiezdnym Miasteczku. 12 kwietnia 1961 jako pilot statku Wostok-1 dokonał jednego okrążenia Ziemi w czasie 1 godziny 48 minut. Jego sygnał wywoławczy to „Cedr”. Lot uczynił go Bohaterem Związku Radzieckiego i światową ikoną.

Po locie odbył „Misję Pokoju” po 30 krajach, w tym w Polsce w lipcu 1961 roku. Został dowódcą korpusu kosmonautów i zastępcą szefa ośrodka szkolenia.Zginął w katastrofie samolotu MiG-15 UTI podczas lotu treningowego. Pochowany został przy Murze Kremlowskim.