Nocne zwiedzanie terenu byłej kopalni. Zobacz, jak wygląda po zmroku

W sobotę, 19 września, będzie można się przekonać, jak po zmroku prezentują się obiekty byłej kopalni Saturn w Czeladzi.

W sobotę, 19 września, będzie można się przekonać, jak po zmroku prezentują się obiekty byłej kopalni Saturn w Czeladzi.

Nocne zwiedzanie terenu byłej czeladzkiej kopalni rozpocznie się o godz. 19. Kolejne grupy z przewodnikiem będą wyruszać z GSW Elektrownia przy ul. Dehnelów 45 co pół godziny. Ostatnie oprowadzanie odbędzie się o godz. 21.

Organizatorzy informują, że w czasie zwiedzania wyłączone zostanie oświetlenie Muzeum i zachęcają do zabrania latarek lub czołówek.

Ciemność, industrialna przestrzeń, dawne zabudowania kopalni i opowieści przewodnika – tego wieczoru Saturn zobaczycie z zupełnie innej perspektywy – zachęca Muzeum Saturn.

Początki kopalni Saturn w Czeladzi datuje się na lata 60. XIX wieku. Swoje funkcjonowanie zakład rozpoczął jednak w 1887 roku i w niedługim czasie stał się jednym z najważniejszych w Zagłębiu Dąbrowskim. Wydobycie w kopalni „Saturn” prowadzono do 1996 roku. Powstałe w 2009 roku Muzeum Saturn ma przypominać o górniczej historii regionu. W jego skład wchodzą obecnie trzy obiekty związane z dawną kopalnią – Pałac pod Filarami (willa dyrektora zakładu), Galeria Elektrownia i cechownia (obecnie Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu).